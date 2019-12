Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Gábor szerint Molnár Zsolt azért engedte sejtetni a nevét, mert korábban több, a pártigazgatótól kapott állásajánlatot is visszautasított.","shortLead":"Németh Gábor szerint Molnár Zsolt azért engedte sejtetni a nevét, mert korábban több, a pártigazgatótól kapott...","id":"20191209_Az_allitolagos_zsarolo_tagadja_hogy_o_lenne_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5346e40c-5094-4b82-a157-79b782cdaa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Az_allitolagos_zsarolo_tagadja_hogy_o_lenne_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 09. 13:28","title":"Az állítólagos zsaroló tagadja, hogy ő lenne az MSZP-s politikusok zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem Etikai Bizottsága összegezte és lezárta az eljárást. ","shortLead":"Az egyetem Etikai Bizottsága összegezte és lezárta az eljárást. ","id":"20191209_Gothar_Peter_SZFE_etikai_bizottsag_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f217ce19-3a13-442f-9296-38ced237da82","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Gothar_Peter_SZFE_etikai_bizottsag_eljaras","timestamp":"2019. december. 09. 15:56","title":"Nem taníthat többé a Színművészetin Gothár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","shortLead":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","id":"20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec42d2e-386f-4f51-b94a-73d7e4df8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","timestamp":"2019. december. 09. 19:07","title":"Egy japán rádiós fogta be először a magyar zsebműholdak jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi legátfogóbb tanulmány szerint. A tudósok műholdfelvételek alapján jutottak erre.","shortLead":"Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi...","id":"20191210_gronland_jeg_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692b85e-6a41-40aa-b4c2-2ef2e6fc63d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_gronland_jeg_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2019. december. 10. 19:03","title":"3800 milliárd tonna jég tűnt el Grönlandon, és ez komoly baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04727ace-9e6f-4850-8ba7-92b531af4397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a helyi fiatalok veszik a magyar energiaitalt.","shortLead":"Főleg a helyi fiatalok veszik a magyar energiaitalt.","id":"20191211_hell_energy_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04727ace-9e6f-4850-8ba7-92b531af4397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c1970c-80bc-4d9d-aa86-6728f273fce1","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_hell_energy_india","timestamp":"2019. december. 11. 11:21","title":"Nagyon bejött a Hell Energynek az indiai terjeszkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38e26ed-e255-4409-83bb-57e73d3e2c1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők.","shortLead":"Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők.","id":"20191211_30_meteres_melysegbol_hoztak_fel_egy_fiatal_not_a_barlangi_mentok_a_Matyashegyibarlangbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38e26ed-e255-4409-83bb-57e73d3e2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9467598b-1aa7-42ed-9e2d-2f45a939f001","keywords":null,"link":"/elet/20191211_30_meteres_melysegbol_hoztak_fel_egy_fiatal_not_a_barlangi_mentok_a_Matyashegyibarlangbol","timestamp":"2019. december. 11. 06:36","title":"30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328f57ac-e857-467d-b89f-cc5dc4326f99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerda éjfélig kellene kormányt alakítani, ha ez nem sikerül, akkor március elején jöhet a következő választás.","shortLead":"Szerda éjfélig kellene kormányt alakítani, ha ez nem sikerül, akkor március elején jöhet a következő választás.","id":"20191209_Kijeloltek_az_idopontot_11_honapon_belul_a_harmadik_parlamenti_valasztas_johet_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328f57ac-e857-467d-b89f-cc5dc4326f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a30304-7a9c-4cf4-862e-38b7bd1dfa88","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Kijeloltek_az_idopontot_11_honapon_belul_a_harmadik_parlamenti_valasztas_johet_Izraelben","timestamp":"2019. december. 09. 12:49","title":"Kijelölték az időpontot: 11 hónapon belül a harmadik parlamenti választás jöhet Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]