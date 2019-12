Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5957fe-4ca6-4c41-b32b-34c3c20dc63f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem tartóztattak még le Mexikóban egykor ennyire fontos pozíciót betöltő embert, de úgy tűnik, a drogellenes háború első embere is megvásárolható.","shortLead":"Soha nem tartóztattak még le Mexikóban egykor ennyire fontos pozíciót betöltő embert, de úgy tűnik, a drogellenes...","id":"20191211_Borondben_kapta_a_kenopenzt_a_mexikoi_rendorfonok_a_drogkartelltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5957fe-4ca6-4c41-b32b-34c3c20dc63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9e74f-a493-460d-bc32-a360ea0ce61f","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Borondben_kapta_a_kenopenzt_a_mexikoi_rendorfonok_a_drogkartelltol","timestamp":"2019. december. 11. 18:08","title":"Bőröndben kapta a kenőpénzt a mexikói rendőrfőnök a drogkartelltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","shortLead":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","id":"20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee1cb2-85fa-47c0-8a7a-8223dd0fec05","keywords":null,"link":"/elet/20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","timestamp":"2019. december. 10. 17:52","title":"Mégsem lesz diplomája a 9 éves zsenigyereknek, otthagyta az egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","shortLead":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","id":"20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60f90-8b7d-46c5-894c-5d41a6aa9924","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","timestamp":"2019. december. 11. 18:10","title":"Nyolcvan éve nem volt olyan állat Magyarországon, mint ami most került Miskolcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta most először lépett egy olyat a YouTube, ami valóban segíthet visszaszorítani a gyűlöletbeszédet és a zaklató, sértő videókat, megjegyzéseket.","shortLead":"Hosszú évek óta most először lépett egy olyat a YouTube, ami valóban segíthet visszaszorítani a gyűlöletbeszédet és...","id":"20191211_youtube_gyuloletbeszed_felhasznaloi_feltetelek_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7506cc5d-b139-429e-aed7-068e5582b48e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_youtube_gyuloletbeszed_felhasznaloi_feltetelek_zaklatas","timestamp":"2019. december. 11. 18:03","title":"Hozott egy új szabályt a YouTube, sokkal jobb hely lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. 