A magyar kormány kommunikációs államtitkára Twitter-közvetítésével megsértette a Tanács eljárási szabályzatát, a történtekről Ursula von der Leyent is értesíteni fogják. Kovácsot a civil szervezetek háttéranyaga boríthatta ki, amelyet az uniós miniszterek is tanulmányoztak, miközben a Magyarországgal szemben indított eljárásról folyt meghallgatás. Kormányzati források állítják, az egész a magyar szóvivő magánakciója volt, de ezt azért nem árt fenntartásokkal kezelni.

Értelmetlen posztolásnál sokkal súlyosabb dolgot tett Kovács Zoltán kormányszóvivő kedden Brüsszelben, ennek akár kellemetlen következményei is lehetnek Magyarország számára. Mint mi is megírtuk, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár órákon át közvetítette (vagyis inkább személyesen kommentálta) a zárt ajtók mögötti meghallgatást, amivel az EU alapszerződését is megsértette.

A Tanács eljárási szabályzata ugyanis kimondja: abban az esetben, ha nem történik szavazás,

hacsak a résztvevők máshogy nem döntenek, a tanácsülések titkosak.

Külön kellemetlen, hogy Kovács Zoltán személyeskedő megjegyzéseit éppen azon az ülésen tette, amelyen az uniós miniszterek a magyar jogállamiság helyzetét vizsgálták Varga Judit igazságügyi és Palkovics László innovációs miniszter részvételével. Ráadásul az EUrológus információi szerint az európai diplomaták a meghallgatás előkészítésénél felajánlották Magyarországnak azt a lehetőséget, hogy nyilvános meghallgatást tartsanak, a magyar kormány azonban ezt elutasította. Varga Judit nem ment el az előkészítő munkareggelire sem, amelyen az Európai Parlament szakértői vettek részt.

© Európai Unió

A teremben csak egy maradhat

A történteket rekonstruálva az uniós miniszterek egy ideig észre sem vették Kovács ámokfutását, pedig az államtitkár mindent megtett: angol nyelvű posztjaiban délre legalább tízszer írta le, hogy „Soros-zenekar”. Az elhangzott kérdéseket sem hagyta szó nélkül, a svédekről például azt írta, hogy „kérdésfeltevés helyett szokás szerint demokráciából oktatnak”. A magyar sajtószabadság miatt aggódó dánokról pedig megjegyezte, hogy a listáikat „Soros-közeli” szervezetek rakják össze.

Információink szerint Kovácsot a többi között az boríthatta ki, hogy a miniszterek az elhangzottak alapján alaposan átolvasták azt az angol nyelvű háttéranyagot, amelyet civil szervezetek készítettek az jogállamisági eljáráshoz. Ebben a civilek 12 tematikus fejezetben pontról pontra cáfolták a kormány magyarázkodását. A tagállamok képviselői így pontosan tisztában voltak azzal, hogyan működik például a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, vagy éppen milyen következményekkel járt a Lex CEU, és ennek alapján tették fel a kérdéseiket is.

A magyar államtitkár ezért kezdett „sorosozni”, és ezért vádolta meg például a dánokat azzal, hogy a Soros György által támogatott szervezetek sajtószabadság-listát (Riporterek Határok Nélkül) használják. Ezt sugallta Kovács kedd este az M1 műsorában is, ahol azt mondta: Varga Judit igazságügyi és Palkovics László innovációs miniszter hiába válaszolták meg a feltett kérdéseket, a "Soros-szervezetek" sugalmazására újabb és újabb kérdések fogalmazódtak meg.

© MTI / EPA / Stephanie Lecocq

Amikor viszont nem csak Twitter-követői, de a tanácsülés résztvevői – a tagországok EU-ügyekért felelős kormánytagjai – számára is világossá vált, mit is csinál Kovács, a zárt ülésen hatalmas lett a felháborodás. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a Politico című lapnak megerősítette azt a sajtóértesülést is, mely szerint a terem elhagyásával fenyegetett, ha a magyar delegáció nem kér bocsánatot. Ez állítólag meg is történt, de már késő volt.

„Még brüsszeli zárt ajtós üléseken is semmibe veszik az Európai Unió szabályait, csak a saját nemzeti érdeküket nézik”

– mondta Asselborn, aki úgy fogalmazott, hogy elege van ebből a viselkedésből.

Egy másik uniós diplomata pedig egész egyszerűen csak úgy fogalmazott Kovács akciójáról:

szánalmas.

Felháborodást keltett az is, hogy a magyar delegáció tagja a bizottság tagjai ellen kampányolt, például Vera Jourová igazságügyi biztost is a Soros-zenekar részének nevezte.

Ilyet családdal senki nem tesz

Nem véletlen, hogy szigort ígért a találkozót követő sajtótájékoztatóján Tytti Tuppurainen, finn európai ügyekért felelős miniszter is, aki az EU soros elnökségét ellátó Finnország képviseletében vezette a tanácsülést. A miniszter nemcsak az antiszemitizmust nevezte felháborítónak, hanem a nem nyilvános ülésről történt szivárogtatás miatt is nagyot csalódott. Majd kijelentette:

Nem számítottam hasonlóra, mindenkit sokkoltak a történtek.

A magyar kormánytól nem bocsánatkérést, hanem sürgős írásos magyarázatot vár, amit minden delegáció számára el fog küldeni. „Ez egy súlyos ügy, bizalmas vitát folytattunk egy nagyon érzékeny témáról, a szivárogtatás szabályokat sértett” – tette hozzá a finn politikus.

A Népszava információi szerint az erről szóló levelet már szerdán megkapja Varga Judit, válaszadási határidőként az uniós csúcs csütörtök délután 3 órás kezdését szabták meg neki.

Elfogadhatatlannak nevezte a történteket Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja is. Ő azért is csalódott Kovács nyelvezetében, mert a kollégák gyakran egy nagy európai családként hivatkoznak magukra, és az ember ilyet a saját családtagjaival nem tesz.

Még ennél is érdekesebb, hogy Šefčovič megígérte: a történtekről értesíteni fogják Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Márpedig Magyarországnak elengedhetetlenül fontos, hogy jóban legyen az európai intézményekkel, nemcsak a hetes cikkely, hanem a 2020 utáni hétéves uniós költségvetés közelgő elfogadása miatt. A pénzek kifizetését a bizottsághoz hasonlóan a féléves elnökségüket befejező finnek is a jogállamiság betartásához akarják kötni, ha a magyar kormány továbbra is szándékosan és sorozatban sérti meg az unió szabályait, akkor könnyen lehet, hogy egyre többen csatlakoznak majd hozzájuk.

Tytti Tuppurainen © AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Tytti Tuppurainen azt már most megígérte, hogy a jogállamisági vizsgálatok folytatódni fognak. Ehhez az is kell, hogy az elnökséget január elsejétől betöltő horvátok is napirendre vegyék a kérdést, de az elmúlt fél évben történt két meghallgatás mindenképpen megadta hozzá az alapot.

A magyar kormány egyelőre nem kommentálta a történteket. Varga Judit kedd este törölte sajtótájékoztatóját, és csak a kormánypárti médiának nyilatkozott. Twitteren később végtelen történetnek és boszorkányüldözésnek nevezte a meghallgatásokat.

Kovács Zoltán viszont a jelek szerint nem tanult a történtekből, továbbra is saját oldalán válaszolgatott a kritikákra. A dán külügyminiszternek például azt üzente, hogy azért nézik a saját érdekeiket, mert ezzel bízták meg a magyar szavazók. Tytti Tuppurainennek pedig nemes egyszerűséggel annyit írt, hogy ha írásos magyarázatot vár, akkor nézze meg a Twitter-bejegyzéseit.

For written clarification, Min @Tyttitup,please see my Twitter feed ... and if you want to talk about rules:https://t.co/8FYfKGYrh4 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 10, 2019

A Népszavának nyilatkozó kormányzati források szerint a levélre válaszolni fognak, az pedig szerintük csak később dől el, hogy Kovács akciója jól sült-e el. Ezt egyelőre a magyar kormányban is mérlegelik, de ők azt állítják, hogy nem az igazságügyi miniszter kérte fel a kiszivárogtatásokra és sorosozásra az államtitkárt, az szerintük Kovács Zoltán magánakciója volt – írta lap.

Ezzel együtt naivitás lenne persze azt gondolni, hogy a magyar államtitkár ne lenne tisztában az Európai Unió szabályaival, vagy éppen azt, hogy az egész tweetelés a magánakciója lett volna. Az egész sokkal inkább tűnik tudatosnak és előre eltervezettnek – a kérdés csak az, számított-e ekkora felháborodásra, és hogy mit akart vele elérni.

A magyar kormány – élén Orbán Viktorral – az elmúlt hónapokban többször is utalt rá, hogy üdvözlik az Ursula von der Leyen vezette bizottságot, melyben Várhelyi Olivér a szerintük legfontosabb portfóliót kapta meg. Ehhez képest több mint meglepő, hogy alig néhány nappal a testület hivatalba lépése után a magyar kormány egyik képviselője nyíltan kritizálja a tagjait.

A Fidesz korábbi támadásaiból nem jött ki jól, a Soros Györgyöt és Jean-Claude Junckert ábrázoló plakátok miatt magyarázkodnia is kellett. Így pedig még inkább érthetetlen, hogy az uniós költségvetés elfogadása előtt, az Európai Néppárt vizsgálata alatt miért kockáztatja meg a további elszigetelődést az európai közösségen belül.