Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi legátfogóbb tanulmány szerint. A tudósok műholdfelvételek alapján jutottak erre.","shortLead":"Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi...","id":"20191210_gronland_jeg_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692b85e-6a41-40aa-b4c2-2ef2e6fc63d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_gronland_jeg_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2019. december. 10. 19:03","title":"3800 milliárd tonna jég tűnt el Grönlandon, és ez komoly baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbce195-2804-4e54-a1a2-6cd25fc7ec38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette a Disney az újragondolt karácsonyi klasszikus három főszereplőjét. ","shortLead":"Bejelentette a Disney az újragondolt karácsonyi klasszikus három főszereplőjét. ","id":"20191211_Megvan_ki_lesz_a_foszereploje_az_uj_Reszkessetek_betoroknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbce195-2804-4e54-a1a2-6cd25fc7ec38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175a97d4-10fe-4e4d-a362-c01a66182ced","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Megvan_ki_lesz_a_foszereploje_az_uj_Reszkessetek_betoroknek","timestamp":"2019. december. 11. 10:11","title":"Megvan, ki lesz a főszereplője az új Reszkessetek, betörőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Áder a bírói felső korhatár betöltésére hivatkozva döntött Baka nyugdíjazásáról.","shortLead":"Áder a bírói felső korhatár betöltésére hivatkozva döntött Baka nyugdíjazásáról.","id":"20191211_Nyugdijba_megy_Baka_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8069562-3e30-49a9-868c-598ecf374f26","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Nyugdijba_megy_Baka_Andras","timestamp":"2019. december. 11. 06:56","title":"Nyugdíjba megy Baka András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről. Cikkünkben 11 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről...","id":"20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfa4f46-47e1-4253-8640-784e77b32a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"11 inspiráló gondolat Michelle Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","shortLead":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","id":"20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e7eb-bd66-481c-938c-ae87022581b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","timestamp":"2019. december. 11. 10:59","title":"A kormány 79 millióból tervezi megvizsgálni, miért süllyed egy szabadkai székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","shortLead":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","id":"20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99414cd9-eca7-494c-a476-e770f7663f2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","timestamp":"2019. december. 12. 05:32","title":"Négy és fél év alatt harmadszor választanak ma a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A saját lábára állt egy újabb, a nemzeti együttműködés rendszeréhez köthető építőipari érdekcsoport. Évekig kispályáztak, ma sorra nyerik a milliárdos közbeszerzéseket.","shortLead":"A saját lábára állt egy újabb, a nemzeti együttműködés rendszeréhez köthető építőipari érdekcsoport. Évekig...","id":"20191211_Nagy_hal_lett_az_egyik_epitoipari_NERkishalbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926c249-c977-4312-aaac-6ce6ffdc0579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Nagy_hal_lett_az_egyik_epitoipari_NERkishalbol","timestamp":"2019. december. 11. 12:58","title":"Nagy hal lett az egyik építőipari NER-kishalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]