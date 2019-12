Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6da4ccc7-e970-47c2-94a9-a2bc742359e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést kezdeményezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ahol újra szavaznak a bírák és ügyészek fizetéséről. Áder János köztársasági elnök vétója igencsak kapóra jött. ","shortLead":"Rendkívüli ülést kezdeményezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, ahol újra szavaznak a bírák és ügyészek...","id":"20191212_biro_ugyesz_fizetes_ader_orban_veto_semjen_parlament_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da4ccc7-e970-47c2-94a9-a2bc742359e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a690ad0-c6f2-4a30-8876-289a453dc9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_biro_ugyesz_fizetes_ader_orban_veto_semjen_parlament_szavazas","timestamp":"2019. december. 12. 13:05","title":"Nagyot bakiztak a fizetésekkel Orbánék, Áder a kezükre játszhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliókat kapna Bácskai János, de egyelőre nem kap.","shortLead":"Milliókat kapna Bácskai János, de egyelőre nem kap.","id":"20191213_Ferencvaros_sem_fizet_a_szabadsagokert_a_levaltott_fideszeseknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881ef218-c88d-413b-8274-2a4e4b86f53b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Ferencvaros_sem_fizet_a_szabadsagokert_a_levaltott_fideszeseknek","timestamp":"2019. december. 13. 08:52","title":"Ferencváros sem fizet a szabadságokért a leváltott fideszeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","shortLead":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","id":"20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e10cd1-81e6-4e02-8a02-6b733541d64f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","timestamp":"2019. december. 12. 09:58","title":"Nemkívánatos személlyé nyilvánított egy Nobel-díjas írót Szarajevó és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","shortLead":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","id":"20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ba650-b12e-40b3-b0b0-a333fc2f9366","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","timestamp":"2019. december. 13. 05:05","title":"Kihoztak hat holttestet az új-zélandi szigetről, ahol korábban vulkán tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem kormánygép” repülőgépekkel, csak egy összesített listát adtak ki a hvg.hu-nak. A részletes költségekről ugyanígy titkolóznak, azt viszont megtudtuk, hogy a legolcsóbb út 1,2 millió forintba, míg a legdrágább 28,6 millióba került.","shortLead":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem...","id":"20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0a5c5a-e3ab-42df-923f-fef42588efea","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","timestamp":"2019. december. 12. 12:15","title":"Megszereztük a listát, hova reptették a \"nem kormánygépekkel\" Orbánt, Pintért, Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kizárásáról pénteken egyhangúlag döntött a tartományi pártvezetés.","shortLead":"A politikus kizárásáról pénteken egyhangúlag döntött a tartományi pártvezetés.","id":"20191213_heinz_christian_strache_fpo_kizaras_ibiza_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eba616-a96c-401c-a27f-f4db1e77877d","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_heinz_christian_strache_fpo_kizaras_ibiza_botrany","timestamp":"2019. december. 13. 15:59","title":"Ibizai botránya után kizárták Strachét a Szabadságpártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkal több pénzt fizethet ez után, aki szállást ad ki a VI. kerületben.","shortLead":"Sokkal több pénzt fizethet ez után, aki szállást ad ki a VI. kerületben.","id":"20191212_Terezvaros_nekimegy_az_Airbnbnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824eefcf-af63-4cfc-b36f-9d3e025edc6b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Terezvaros_nekimegy_az_Airbnbnek","timestamp":"2019. december. 12. 15:30","title":"Terézváros nekimegy az Airbnb-szálláskiadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A T-Systems Magyarország átvilágítását követően a tárgyalások elakadtak” – ezzel magyarázta a 4iG bizalmas, a munkatársaknak szánt belső levelében, miért álltak el a maguknál jóval nagyobb cég felvásárlásától. Vagyis a birtokunkba került körlevélben mintha a saját embereiknek az „elakadást” azzal magyaráznák, hogy a T-Systems oldalán merült volna fel valamilyen nem várt körülmény, bár a valódi okot házon belül sem árulták el.","shortLead":"A T-Systems Magyarország átvilágítását követően a tárgyalások elakadtak” – ezzel magyarázta a 4iG bizalmas...","id":"20191213_Elakadt__itt_a_belso_level_amiben_a_4iG_a_TSystems_ugylet_bedoleset_magyarazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8ec92f-e385-483b-a133-39b06d683e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Elakadt__itt_a_belso_level_amiben_a_4iG_a_TSystems_ugylet_bedoleset_magyarazza","timestamp":"2019. december. 13. 11:35","title":"„Elakadt” – itt a belső levél, amelyben a 4iG a T-Systems-ügylet bedőlését magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]