[{"available":true,"c_guid":"5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","shortLead":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","id":"20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0034c4-3cff-4bfe-852e-21c8cc5b5f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","timestamp":"2019. december. 12. 10:07","title":"Villamossal keresték egy kissrác elveszett szüleit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9cedbb-5fc3-4e20-972d-90790fc3e7b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták szerint lángokban áll a világ, az unió vezetői pedig nem avatkoznak közbe.","shortLead":"Az aktivisták szerint lángokban áll a világ, az unió vezetői pedig nem avatkoznak közbe.","id":"20191212_brusszel_greenpeace_klimasemlegesseg_eu_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa9cedbb-5fc3-4e20-972d-90790fc3e7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6008e482-b1bf-42a4-abb4-0f00f0830e2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brusszel_greenpeace_klimasemlegesseg_eu_csucs","timestamp":"2019. december. 12. 11:22","title":"Mintha lángokban állna az EU központja – akciózik a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem kormánygép” repülőgépekkel, csak egy összesített listát adtak ki a hvg.hu-nak. A részletes költségekről ugyanígy titkolóznak, azt viszont megtudtuk, hogy a legolcsóbb út 1,2 millió forintba, míg a legdrágább 28,6 millióba került.","shortLead":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem...","id":"20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0a5c5a-e3ab-42df-923f-fef42588efea","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","timestamp":"2019. december. 12. 12:15","title":"Megszereztük a listát, hova reptették a \"nem kormánygépekkel\" Orbánt, Pintért, Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5d7884-d66c-4ee3-98f6-4fd9657c4c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakók panaszkodnak, hogy semmilyen információt nem kaptak, de Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere sem tudta pontosan, milyen sportágak kapnak helyet az épületben.","shortLead":"A lakók panaszkodnak, hogy semmilyen információt nem kaptak, de Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere sem tudta...","id":"20191211_rakosmente_sportcsarnok_lakossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5d7884-d66c-4ee3-98f6-4fd9657c4c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9a8848-3a20-4b91-9597-5a0281101f6c","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_rakosmente_sportcsarnok_lakossag","timestamp":"2019. december. 11. 16:35","title":" Szinte mindenki meglepődött, hogy 10 milliárdos sportcsarnokot kap Rákosmente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte a KSH, miből állt össze a 6,4 százalékos ipari növekedés.","shortLead":"Részletezte a KSH, miből állt össze a 6,4 százalékos ipari növekedés.","id":"20191212_Ugy_porog_az_autogyartas_hogy_az_egesz_magyar_ipart_huzza_magaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2dcbc-772e-4737-863e-f0168f906079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Ugy_porog_az_autogyartas_hogy_az_egesz_magyar_ipart_huzza_magaval","timestamp":"2019. december. 12. 09:57","title":"Úgy pörög az autógyártás, hogy az egész magyar ipart húzza magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","shortLead":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","id":"20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82af4-cb7a-4e01-b1fd-ad915d109be9","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","timestamp":"2019. december. 13. 09:29","title":"Nem a trolivezető, hanem egy pénzügyes élesztette újra a 19 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés miatt.","shortLead":"Jogerősen is elítélték Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés...","id":"20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb1c63-9766-4a67-b01f-2dcc7a616970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b0bf96-a1c4-4baf-903c-04722a5a9682","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eletfogytiglant_kapott_a_bonyi_rendorgyilkos","timestamp":"2019. december. 11. 12:26","title":"Életfogytiglant kapott a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c89fee-80a5-4e74-8aeb-b6a2f684dd9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a Samsung ismét a barcelonai Mobile World Congress előtt rántja le a leplet a csúcstelefonjairól.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a Samsung ismét a barcelonai Mobile World Congress előtt rántja le a leplet...","id":"20191211_samsung_galaxy_s11_bemutato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c89fee-80a5-4e74-8aeb-b6a2f684dd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70548c36-6f53-4d0a-aabc-a28344c36020","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_samsung_galaxy_s11_bemutato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. december. 11. 16:03","title":"Megvan, mikor érkezhet a Samsung Galaxy S11 – és mellé egy meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]