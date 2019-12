Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból fedezte, hogy angolt tanított.","shortLead":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból...","id":"20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97867f0c-673d-4e7a-a36e-27b5e72a5a56","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 14. 07:17","title":"Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit kaptak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","shortLead":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","id":"20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5a83-772e-4194-9417-035d37083804","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","timestamp":"2019. december. 13. 05:52","title":"A republikánusok frakcióvezetője szerint Trumpot nem lehet elmozdítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik az államfőtől, hogy ne írja alá a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvénymódosítást. Szerintük sok családot tönkre tehet az új törvény.","shortLead":"Azt kérik az államfőtől, hogy ne írja alá a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvénymódosítást. Szerintük sok...","id":"20191213_ader_janos_tb_torveny_tarsadalombiztositas_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc715fb-20f4-43fc-be8c-f379fbdc247b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_ader_janos_tb_torveny_tarsadalombiztositas_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2019. december. 13. 11:12","title":"Áderhez fordul az orvosi kamara az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fca726-e3a9-4cc9-a5a0-9dbdf5f9d87a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1963 novemberében végzetes fejlövés érte John Fitzgerald Kennedyt, az USA 35. elnökét. A szakemberek nemrég elkészítették a kilőtt puskagolyók részletes, digitális mását.","shortLead":"1963 novemberében végzetes fejlövés érte John Fitzgerald Kennedyt, az USA 35. elnökét. A szakemberek nemrég...","id":"20191214_john_fitzgerald_kennedy_gyilkossag_merenylet_lovedek_3d_foto_nist_ballisztikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fca726-e3a9-4cc9-a5a0-9dbdf5f9d87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e21778-d5d9-4b96-b725-a82b6f142872","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_john_fitzgerald_kennedy_gyilkossag_merenylet_lovedek_3d_foto_nist_ballisztikus","timestamp":"2019. december. 14. 12:03","title":"Most ránagyíthat a puskagolyókra, amik kioltották Kennedy elnök életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","shortLead":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","id":"20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f6050-416d-431b-913f-d40592342902","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","timestamp":"2019. december. 14. 11:20","title":"Új ősmaradványfajokat találtak a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596f3f93-bc63-4789-a634-c016b1d581eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak szerint eleve több értelme van, mint a derékszögű vonalzó Cybertrucknak. ","shortLead":"Sokak szerint eleve több értelme van, mint a derékszögű vonalzó Cybertrucknak. ","id":"20191214_A_Tesla_Cyberquadrol_sem_erdemes_megfeledkezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596f3f93-bc63-4789-a634-c016b1d581eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905de15f-3a06-4baf-af63-ab246493b4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_A_Tesla_Cyberquadrol_sem_erdemes_megfeledkezni","timestamp":"2019. december. 14. 12:16","title":"A Tesla Cyberquadról sem érdemes megfeledkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","shortLead":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","id":"20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aa61be-82b9-436d-8218-d36a9647c148","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","timestamp":"2019. december. 13. 20:15","title":"A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]