Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","shortLead":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","id":"20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b2241e-4bb5-4871-be12-ab3aec1540e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","timestamp":"2019. december. 14. 15:40","title":"Megálltak segíteni, beléjük hajtott egy autó a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cae1b-3016-4d3f-99e2-2468d9b19ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kis méretű szfinxet találtak egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Minja tartományban, Tuna al-Dzsabal nekropoliszban - közölte a kairói régészeti minisztérium, amely szerint szokatlan hely ez egy szfinxnek.","shortLead":"Kis méretű szfinxet találtak egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Minja tartományban, Tuna al-Dzsabal nekropoliszban...","id":"20191215_Talaltak_egy_mini_szfinxet_de_volt_valami_furcsa_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=247cae1b-3016-4d3f-99e2-2468d9b19ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576276c-3b81-46f0-a8e2-c16529e4052f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Talaltak_egy_mini_szfinxet_de_volt_valami_furcsa_vele","timestamp":"2019. december. 15. 16:35","title":"Találtak egy mini szfinxet, de volt valami furcsa vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló fájloktól, programmaradványoktól, és ezzel a számítógépünk teljesítményét is növelhetjük.","shortLead":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló...","id":"20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececc4df-4c0c-41aa-8db8-cfcd20212bed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","timestamp":"2019. december. 15. 08:03","title":"Így szabadulhat meg egyszerűen a számítógépét terhelő felesleges fájloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint politikai alapon belefér, hogy „valaki nevet ad ennek a történetnek”.","id":"20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c38ff4a-39ce-46ba-a954-144d1c4eecdb","keywords":null,"link":"/kultura/20191214_Kalomista_Gabor_megvedi_a_zaklatoszinhaz_elnevezest","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kálomista Gábor megvédi a „zaklatószínház” elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","shortLead":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","id":"20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e59f0-8d62-46fd-af84-b4ec2102af83","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","timestamp":"2019. december. 14. 12:18","title":"\"Zacher Gábor a védőszentünk” – popdal készült a toxikológusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72545777-833d-4ab8-b47b-b27543d3c029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több évtized óta most először találtak a tudósok a fekete özvegyekhez tartozó új pókfajt.","shortLead":"Több évtized óta most először találtak a tudósok a fekete özvegyekhez tartozó új pókfajt.","id":"20191214_pok_fekete_ozvegy_phinda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72545777-833d-4ab8-b47b-b27543d3c029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504c5183-86fa-4a09-99e6-dd227943d89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_pok_fekete_ozvegy_phinda","timestamp":"2019. december. 14. 16:03","title":"Halálos vége is lehet a találkozásnak a pókkal, amelyik lila tojásokat rak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank.","shortLead":"Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank.","id":"20191214_applikacio_forintapp_mnb_jegybank_bankjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4bbad8-0164-4da3-951b-cad16b07d53a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_applikacio_forintapp_mnb_jegybank_bankjegy","timestamp":"2019. december. 14. 12:37","title":"Itt egy applikáció, amely megmondja, hamis-e a bankjegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]