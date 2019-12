Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt, mindenkinek egyformán kell fizetnie, ha az alkalmazás-áruházat használja programja terjesztésére. Azonban a fejlesztő Epic Gamesnek is vannak ellenérvei.","shortLead":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt...","id":"20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8d46-eb3c-4a1b-bef4-5316b35ef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 15. 13:03","title":"Valakinek engednie kell: bekerül a Fortnite a Google Play áruházba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","shortLead":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","id":"20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f6050-416d-431b-913f-d40592342902","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","timestamp":"2019. december. 14. 11:20","title":"Új ősmaradványfajokat találtak a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az.","shortLead":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van...","id":"201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011a92b-bf3d-4f9e-8438-0131fa30a425","keywords":null,"link":"/360/201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","timestamp":"2019. december. 15. 08:15","title":"Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df208711-aa3f-4a2b-88be-dc74dd998187","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Axl Rose-ék tavaszi-nyári turnéjának a régióban több állomása is lesz.\r

\r

","shortLead":"Axl Rose-ék tavaszi-nyári turnéjának a régióban több állomása is lesz.\r

\r

","id":"20191214_Korbelovi_Magyarorszagot_a_Guns_N_Roses_de_Budapest_kimarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df208711-aa3f-4a2b-88be-dc74dd998187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e781745-1b85-4712-af81-e3abfb6ef24d","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Korbelovi_Magyarorszagot_a_Guns_N_Roses_de_Budapest_kimarad","timestamp":"2019. december. 14. 09:21","title":"Körbelövi Magyarországot a Guns N’ Roses, de Budapest kimarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","shortLead":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","id":"20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec82a77-8e57-447f-a8ab-5fff36a48f4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 15. 08:05","title":"Személyvonat és nyerges vontató ütközött össze Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57ea8f-1c8c-49ea-9fe6-8b8c4849e639","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német szabadidőautó minden variánsában feltöltéses motor van ugyan, de amelyikre a Porsche pluszban is ráteszi a megkülönböztető Turbo jelölést, azok az igazán elit ligába szánt gépeik. Ezt a modellt próbálhattuk ki, ráadásul nemi is akármilyen helyszínen. ","shortLead":"Minden Macan turbós, de nem minden Macan Turbo. Ezzel a kis felütéssel érdemes tisztázni rögtön, hogy a német...","id":"20191215_Porsche_Macan_Turbo_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa57ea8f-1c8c-49ea-9fe6-8b8c4849e639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0d4099-8119-47ca-80e3-01816341b769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Porsche_Macan_Turbo_menetproba","timestamp":"2019. december. 15. 11:30","title":"A szabadidőautók igazi Porschéja - Macan Turbo menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","shortLead":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","id":"20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38970e0f-71e3-48e6-a5b1-df59e284e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","timestamp":"2019. december. 15. 15:10","title":"Műkarral ölelhette át testvérét a félkezű fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]