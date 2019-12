Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","shortLead":"A cég új tulajdonosai földárverések győzteseiként ismertek.","id":"201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75562f12-ed2a-46a6-96ac-3cca6457e688","keywords":null,"link":"/360/201950_sas6_loft_invest_tavolabbafidesztol","timestamp":"2019. december. 15. 10:00","title":"Távolabb kerülhetett a Fidesztől egy ingatlanos projektcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban hétfő reggel, egy idős férfi meghalt.","shortLead":"Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban hétfő reggel, egy idős férfi meghalt.","id":"20191216_Leegett_egy_haz_Somoskoujfalun_egy_ferfi_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e2427-58e8-424a-9c8d-9216732dedf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Leegett_egy_haz_Somoskoujfalun_egy_ferfi_meghalt","timestamp":"2019. december. 16. 08:34","title":"Leégett egy ház Somoskőújfalun, egy férfi meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron.","shortLead":"Magyarország ki akar törni a második vonalból, mondta a miniszterelnök Temesváron.","id":"20191214_Orban_keszen_allunk_egy_uj_KozepEuropa_felepitesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3836ebaf-5240-4a42-9e30-5c12fcba044f","keywords":null,"link":"/vilag/20191214_Orban_keszen_allunk_egy_uj_KozepEuropa_felepitesere","timestamp":"2019. december. 14. 21:07","title":"Orbán: készen állunk egy új Közép-Európa felépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612c0488-c19b-487d-b104-33f39dd834ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ folyóinak és vízgyűjtőrendszereinek átfogó, minden jellemző adatot tartalmazó atlasza hatalmas segítséget nyújthat a nemzetközi szervezeteknek a vízhiány elleni védekezésben.","shortLead":"A világ folyóinak és vízgyűjtőrendszereinek átfogó, minden jellemző adatot tartalmazó atlasza hatalmas segítséget...","id":"20191215_hydroatlas_folyok_vizgyujtorendszerek_terkepe_vizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612c0488-c19b-487d-b104-33f39dd834ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb93976-a785-467f-9de7-51679bc3e310","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_hydroatlas_folyok_vizgyujtorendszerek_terkepe_vizhiany","timestamp":"2019. december. 15. 10:03","title":"Nem mindennapi ez a térkép: egy kattintással mindent megtudhat a világ összes folyójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f748-7c7c-4ead-b8ec-84007fc9ed89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verekedés a bombariadó után – többen megsérültek, egy embert kórházba kellett vinni egy félbe szakadt koncert után Szombathelyen - hangzott el az RTL Híradóban.","shortLead":"Verekedés a bombariadó után – többen megsérültek, egy embert kórházba kellett vinni egy félbe szakadt koncert után...","id":"20191215_Bombariado_vege_lett_a_koncertnek_az_utcan_verekedni_kezdett_a_kozonseg_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f748-7c7c-4ead-b8ec-84007fc9ed89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cec582d-ed01-41de-a35e-1dc376b6d57e","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Bombariado_vege_lett_a_koncertnek_az_utcan_verekedni_kezdett_a_kozonseg_Szombathelyen","timestamp":"2019. december. 15. 20:20","title":"Bombariadó miatt vége lett a koncertnek, az utcán verekedni kezdett a közönség Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivista kimerült, de erőt gyűjt 2020-ra.","shortLead":"Az aktivista kimerült, de erőt gyűjt 2020-ra.","id":"20191214_Greta_Thunberg_elfaradt_szunetet_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf58c982-ed83-400d-a985-15568f5686f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191214_Greta_Thunberg_elfaradt_szunetet_tart","timestamp":"2019. december. 14. 18:27","title":"Greta Thunberg elfáradt, szünetet tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]