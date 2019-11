Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló szakembereket, lehetővé téve ezzel a vállalat növekedését.","shortLead":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló...","id":"20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fae3d19-6401-4f6a-a776-0828e5b43935","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","timestamp":"2019. november. 26. 14:15","title":"Miért kell ma már a munkát is élménybe csomagolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügy-miniszter az Örök tél című film főszereplőjének Emmy-díja nyomán adott leckét a DK-politikusának.\r

\r

","shortLead":"Az igazságügy-miniszter az Örök tél című film főszereplőjének Emmy-díja nyomán adott leckét a DK-politikusának.\r

\r

","id":"20191126_Varga_Judit_Dobrev_Klara_a_kommunista_rezsim_orokose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c975b28-8368-448d-82f4-ecac0c6d9edb","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Varga_Judit_Dobrev_Klara_a_kommunista_rezsim_orokose","timestamp":"2019. november. 26. 12:33","title":"Varga Juditnak az Emmy-díjról Dobrev Klára jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet, hogy több tízmilliárd forinttal kapcsolódnak be az oligarchák rendszerint bóvli minősítésű cégei a jegybank kötvényvásárlási programjába.","shortLead":"A tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet, hogy több tízmilliárd forinttal kapcsolódnak be az oligarchák...","id":"20191127_oligarchak_mnb_kotvenyvasarlas_hvg_lapajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c835f4-a7ae-4944-a86b-0167514d4739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_oligarchak_mnb_kotvenyvasarlas_hvg_lapajanlo","timestamp":"2019. november. 27. 13:15","title":"Tízmilliárdokat kapnak az oligarchák az MNB-től, ha már máshonnan nincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több száz filmes szakembert kértek meg, hogy gyűjtse össze a legjobb olyan filmeket, amelyeket nő rendezett.","shortLead":"Több száz filmes szakembert kértek meg, hogy gyűjtse össze a legjobb olyan filmeket, amelyeket nő rendezett.","id":"20191127_nok_altal_rendezett_film_100_legjobb_enyedi_ildiko_meszaros_marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a30703-fad4-4472-b3ae-2ec8716c39e2","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_nok_altal_rendezett_film_100_legjobb_enyedi_ildiko_meszaros_marta","timestamp":"2019. november. 27. 10:43","title":"Két magyar is van a nők által rendezett filmek toplistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy egy egész kultúra áll szervezett támadás alatt.","shortLead":"A kormányfő üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy egy egész kultúra áll szervezett...","id":"20191126_orban_viktor_uldozott_keresztenyek_konferencia_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e530f07-68db-4ce5-a221-1b05db8fdc60","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_orban_viktor_uldozott_keresztenyek_konferencia_budapest","timestamp":"2019. november. 26. 13:18","title":"Orbán a keresztényüldözésről: Egy rejtélyes erő lezárja az európai politikusok száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis így állnak hozzá.","shortLead":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis...","id":"20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09078262-aca6-43b6-aaf6-58cba39bac22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","timestamp":"2019. november. 26. 11:03","title":"Megnyugtató hír jött a jövőbeni Windows-frissítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és az RB Leipzig tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Szép lassan összeáll a kép, milyen lesz majd a Samsung 2020 tavaszán érkező új csúcsmobilja.","id":"20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef4f91-68d8-4407-8345-8cd4121c2ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_samsung_galaxy_s11_plus_geekbench_teszt","timestamp":"2019. november. 27. 11:03","title":"Kiszivárgott egy korai teszteredmény a Samsung Galaxy S11+ erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]