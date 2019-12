Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","shortLead":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","id":"20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0cecb5-13f5-4df2-8b7c-0db1e737ae93","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","timestamp":"2019. december. 16. 07:17","title":"Greta Thunberg a tömött német vonatok miatt panaszkodott, a Deutsche Bahn visszaszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3d1d5-dbc8-4333-88de-709773d367be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1945-ös atombomba-támadást túlélő épületek egy részének lebontásáról döntött egy hirosimai bizottság, miután az érintett ingatlanok elöregedtek és fennáll a kockázata, hogy összeomlanak egy nagy erejű földrengés esetén.","shortLead":"Az 1945-ös atombomba-támadást túlélő épületek egy részének lebontásáról döntött egy hirosimai bizottság, miután...","id":"20191216_Lebontanak_tobb_epuletet_Hirosimaban_amelyek_tuleltek_az_atomtamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3d1d5-dbc8-4333-88de-709773d367be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c756702-aa9e-4088-a8af-44418cdf64f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Lebontanak_tobb_epuletet_Hirosimaban_amelyek_tuleltek_az_atomtamadast","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Hirosimában lebontanak több épületet, amelyek túlélték az atomtámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány sokévnyi kudarc után 2018 nyarán szántotta be a kereskedőházakat, kivéve azt, amelyik Adnan Polat török érdekeltsége. A cég 100 millió forint osztalékot fialt tavaly, miközben még Orbán szerint is messze van a két ország kereskedelme az elvárttól. A kereskedőházi rendszer karcsúsított újjászervezése a hónapokban zárult le, messze Polaték tiszteletdíja a legmagasabb.","shortLead":"A kormány sokévnyi kudarc után 2018 nyarán szántotta be a kereskedőházakat, kivéve azt, amelyik Adnan Polat török...","id":"20191216_Orban_es_Erdogan_kozos_baratja_evi_szazmillioert_fejleszti_a_kereskedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246fd2eb-850e-4730-845e-73b7101bbcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Orban_es_Erdogan_kozos_baratja_evi_szazmillioert_fejleszti_a_kereskedelmet","timestamp":"2019. december. 16. 12:30","title":"Orbán és Erdogan közös barátja évi százmillióért fejleszti a kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéjének vasárnapi második futamán a malajziai Sepangban, előnye pedig így az összetettben 10 pontra csökkent a versenyt megnyerő argentin Esteban Guerrierivel (Honda) szemben.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyolcadikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró...","id":"20191215_Rosszul_sikerult_Michelisznek_a_masodik_WTCRfutam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a0584b-ef1e-4588-b248-0ed3412cfb69","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Rosszul_sikerult_Michelisznek_a_masodik_WTCRfutam","timestamp":"2019. december. 15. 13:24","title":"Rosszul sikerült Michelisznek a második WTCR-futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek a gyermekeivel üvöltöző, családját bántalmazó környei apa ellen.","shortLead":"Vádat emeltek a gyermekeivel üvöltöző, családját bántalmazó környei apa ellen.","id":"20191216_Reszegen_verte_csaladjat_egy_kornyei_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce7bbb-82ee-4122-9bfd-87f9df5ee64f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Reszegen_verte_csaladjat_egy_kornyei_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 15:25","title":"Részegen verte családját egy környei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többek között színházterem és művészeti galéria kialakítására fordítja a kulturtaót helyettesítő támogatást.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többek között színházterem és művészeti galéria kialakítására fordítja...","id":"20191216_Kulturalis_komplexumra_koltene_a_kozel_ketmilliard_a_forint_Koves_Slomoek_eloadomuveszeti_szervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dec6d3e-742a-4e1c-803e-7316b20674b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kulturalis_komplexumra_koltene_a_kozel_ketmilliard_a_forint_Koves_Slomoek_eloadomuveszeti_szervezete","timestamp":"2019. december. 16. 13:51","title":"Közel kétmilliárdot költhet kulturális komplexumra Köves Slomóék szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55cef06-d63b-44eb-89ef-628d99a0ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191216_Oriasi_szarvascsorda_vagtatott_at_egy_baranyai_uton_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f55cef06-d63b-44eb-89ef-628d99a0ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7964b4f0-f1e5-42fc-b410-4f81dae352a5","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Oriasi_szarvascsorda_vagtatott_at_egy_baranyai_uton_video","timestamp":"2019. december. 16. 09:17","title":"Óriási szarvascsorda vágtatott át egy baranyai úton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","shortLead":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","id":"20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547ac91-b399-4db3-a81b-94fe171c1f10","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. december. 16. 06:18","title":"Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]