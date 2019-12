Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","shortLead":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","id":"20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae00d8-93c4-4033-98fd-ca054e847f06","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","timestamp":"2019. december. 17. 12:53","title":"Húsz percen keresztül mutatott be a nézőknek egy kislány betlehemezés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","shortLead":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","id":"20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec7e64-b632-45ab-994f-2516f9fc99bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. december. 17. 12:48","title":"A dolgozni vágyó fiataloknak ígért nagyokat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján. Előtte viszont a platform új, zaklatás elleni szabályzatát kritizálta.","shortLead":"A PewDiePie néven ismertté vált svéd Felix Kjellberg 10 év után úgy döntött, szünetet tart a YouTube-csatornáján...","id":"20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=262fe222-10c8-4a43-9784-9fdc18501abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f349a77-365f-41e9-9814-7486e2570575","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_pewdiepie_youtube_csatorna_felix_kjellberg","timestamp":"2019. december. 16. 11:33","title":"Elfáradt PewDiePie, határozatlan időre visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is kiderült.\r

\r

","shortLead":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is...","id":"20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eb04ac-3eef-409d-ae42-147540afbee5","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","timestamp":"2019. december. 17. 14:59","title":"Apáti Bence is bekerült A Dal zsűrijébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","shortLead":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","id":"20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10911368-872f-4994-933f-d4ac62a882dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","timestamp":"2019. december. 15. 19:46","title":"Kiálltak a CEU mellett, most kevesebb pénzt kaptak a szakkollégiumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábbi iskolája harmadikosai faggatták Stormzy-t. ","shortLead":"Korábbi iskolája harmadikosai faggatták Stormzy-t. ","id":"20191217_Ilyen_az_amikor_egy_rapper_visszamegy_a_regi_iskolajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d9e00-9ecc-4321-9be4-aae804419726","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Ilyen_az_amikor_egy_rapper_visszamegy_a_regi_iskolajaba","timestamp":"2019. december. 17. 13:20","title":"Így szedték szét a híres rappert a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik, az egyikük rálőtt a másikra.","shortLead":"A rendőrségre vasárnap érkezett bejelentés, hogy a Tolna megyei Bátaszék egyik utcájában két férfi verekszik...","id":"20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5cd291-78d0-4084-a3d6-6012e3429ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Gyerekei_latogatasa_kozben_verte_meg_feleseget_es_kezdett_lovoldozni_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 14:25","title":"Gyerekei látogatása közben verte meg feleségét és kezdett lövöldözni egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]