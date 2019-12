Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében kormányzati okok állnak. Egy jogvédő szervezet szerint példátlan tiltásról van szó.","shortLead":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében...","id":"20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9ad59-e2d7-450f-be1a-974b3592c300","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","timestamp":"2019. december. 16. 20:10","title":"Van egy ország, ahol 134 napja nincs internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő chatbotjával. A szolgáltatás már él.","shortLead":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő...","id":"20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30587956-944a-45e2-b769-053661974ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","timestamp":"2019. december. 17. 14:03","title":"Hasznos új szolgáltatás indult cégeknek, villámgyorsan juthat vele információkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített, amelyben bárki összevetheti lakhelyét a világ legszennyezettebb városainak levegőjével.","shortLead":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített...","id":"20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d095ae-1eee-44c2-afa2-28851797aeba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","timestamp":"2019. december. 18. 08:03","title":"Itt megnézheti, melyik magyar városban mennyire tiszta vagy rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két alkalommal mértek kimondottan magas foszfinszintet, az viszont nem derült ki, hogy honnan került szerves anyag a víztározóba.","shortLead":"Két alkalommal mértek kimondottan magas foszfinszintet, az viszont nem derült ki, hogy honnan került szerves anyag...","id":"20191217_Kozzetettek_milyen_szennyezodest_talaltak_a_Matrai_Eromunel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38f8ad5-82b4-4e64-b2ed-ca1a44f531a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Kozzetettek_milyen_szennyezodest_talaltak_a_Matrai_Eromunel","timestamp":"2019. december. 17. 09:16","title":"Közzétették, milyen szennyeződést találtak a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f41aab1-de0b-4ea6-ada5-68a36de62f7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérte a jubileumi kampány, hiszen jelenleg az All I Want For Christmas is You az első a Billboard 100-as listáján.","shortLead":"Megérte a jubileumi kampány, hiszen jelenleg az All I Want For Christmas is You az első a Billboard 100-as listáján.","id":"20191217_Tortenelmi_pillanat_25_ev_utan_eloszor_vezeti_Mariah_Carey_az_amerikai_toplistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f41aab1-de0b-4ea6-ada5-68a36de62f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0d5c2-bdae-4ec3-9092-242374d02f1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Tortenelmi_pillanat_25_ev_utan_eloszor_vezeti_Mariah_Carey_az_amerikai_toplistakat","timestamp":"2019. december. 17. 11:07","title":"Történelmi pillanat: 25 év után először vezeti Mariah Carey az amerikai toplistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","shortLead":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","id":"20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6759b4-9962-420f-8f32-e7a7a7c3944d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","timestamp":"2019. december. 17. 21:24","title":"Egy zsidózás vetett véget Vitray Tamás sportriporteri pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c38ddc-d9e9-439f-832b-f71e1a2d455d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191218_Adventi_mesenaptar__december_18_A_hollo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c38ddc-d9e9-439f-832b-f71e1a2d455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d62188-9047-4698-80e0-9db7ac9c0d64","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_Adventi_mesenaptar__december_18_A_hollo","timestamp":"2019. december. 18. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó. A programhoz most fizetés nélkül lehet hozzájutni. ","shortLead":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó...","id":"20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8acb107-bead-487f-b071-7b6532b1878a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","timestamp":"2019. december. 17. 18:03","title":"Ingyen letölthető minden idők egyik leggusztustalanabb videojátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]