Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (képünkön) az ATV-ben és a HírTV-ben is vendég volt, a magyar-orosz űrkutatási projektek elindításáról, valamint a Nemzetközi Űrállomásra 2024-2025-ben felküldendő magyar űrhajós kiválasztásának megkezdéséről beszélt. Többek között arról is szó esett, hogy Ferencz szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni a következő években arra, hogy 2024-25-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe. A magyar űrkutatás eredményei szerinte erre feljogosítanak, és ez az oroszoknak is fontos.

Úgy véli, az egész magyar tudományos élet jelentősen profitálhat az Oroszországgal közösen indított űrkutatási programból, amelyre „Magyarország az űrtechnológia terén elért kiemelkedő eredményei alapján kapott lehetőséget. A Nemzetközi Űrállomás élettartalma alatt csak néhány száz űrhajósnak adatik meg az, hogy ott dolgozhasson, így óriási dolog, ha valaki bekerül ebbe a klubba.”

Azt is elmondta Ferencz, hogy „az űrkutatás egyik pillére az emberes űrrepülés és az űrállomás nem egy luxusjátszótér és egy hullámvasút keveréke, hanem egy olyan kutatólaboratóriumról van szó, amiből az egész emberiségnek ez az egy darab van, ahol olyan körülmények uralkodnak, ami a Földön elvileg sincs, tehát olyan kísérleteket és folyamatokat lehet ott vizsgálni, amiket a földfelszínen elvileg sem.”

Ebbe a laboratóriumba összesen néhány száz tudós tud bejutni, évente 9-10, maximum 15, vagyis – mint Ferencz Orsolya fogalmazott – ebbe a klubba tartozni óriási dolog.

Ferencz a Blikknek azt mondta: