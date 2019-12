Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b91f89a-2d0d-4139-942a-e949c38959ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Palásti József világhírű cégétől megválva sem tud elszakadni az egyszer már felfuttatott üzletágtól.","shortLead":"Palásti József világhírű cégétől megválva sem tud elszakadni az egyszer már felfuttatott üzletágtól.","id":"201950_hiros_p_pekiskola_a_fornetti_alapitoja_ujraepit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b91f89a-2d0d-4139-942a-e949c38959ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bfad5f-f487-4136-8096-7bb2ff889a86","keywords":null,"link":"/360/201950_hiros_p_pekiskola_a_fornetti_alapitoja_ujraepit","timestamp":"2019. december. 16. 10:00","title":"Vissza az alapokhoz: ismét péknek áll a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is szóba jöhet az új Huawei-gyár helyszíneként, miután a kínai óriás újabb európai üzem megvalósításában gondolkodik.","shortLead":"Magyarország is szóba jöhet az új Huawei-gyár helyszíneként, miután a kínai óriás újabb európai üzem megvalósításában...","id":"20191217_huawei_gyar_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97192578-8221-475c-aa2e-0567c7dcee99","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_gyar_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 17. 10:33","title":"Magyarország is versenyben van az új Huawei-gyárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25201dd-ec4e-48a2-9b25-a01221882886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is beiktatták Polt Pétert legfőbb ügyésznek.","shortLead":"Harmadszor is beiktatták Polt Pétert legfőbb ügyésznek.","id":"20191217_polt_peter_legfobb_ugyesz_ugyeszseg_kover_laszlo_beiktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d25201dd-ec4e-48a2-9b25-a01221882886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7412ea8c-9847-4b95-9f11-6a2c1f4b7084","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_polt_peter_legfobb_ugyesz_ugyeszseg_kover_laszlo_beiktatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:37","title":"Polt a nagy elődöt idézte: Az ügyész jutalma a kötelesség lelkiismeretes kielégítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megért a módosított menetrend, az utasoknak egy rossz szavuk sem lehet.","shortLead":"Mindent megért a módosított menetrend, az utasoknak egy rossz szavuk sem lehet.","id":"20191217_intercity_szeged_mav_vasuti_menetrend_2019_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e71e0-55ff-4163-87d4-d52dfea9c819","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_intercity_szeged_mav_vasuti_menetrend_2019_2020","timestamp":"2019. december. 17. 07:01","title":"Siker: 25 percet késett az első gyorsított szegedi InterCity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","shortLead":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","id":"20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0cecb5-13f5-4df2-8b7c-0db1e737ae93","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","timestamp":"2019. december. 16. 07:17","title":"Greta Thunberg a tömött német vonatok miatt panaszkodott, a Deutsche Bahn visszaszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé örökre eltiltották a vezetéstől.","shortLead":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé...","id":"20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c495a9-a405-4694-a5e4-104f8f892d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Nem ment el a tárgyalására a kokainos gázoló, ahol 5 és fél év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében kormányzati okok állnak. Egy jogvédő szervezet szerint példátlan tiltásról van szó.","shortLead":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében...","id":"20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9ad59-e2d7-450f-be1a-974b3592c300","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","timestamp":"2019. december. 16. 20:10","title":"Van egy ország, ahol 134 napja nincs internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]