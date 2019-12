Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás elkövetőjéről.","shortLead":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás...","id":"20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89156339-ff28-4a2a-9d00-f7deecb42632","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 18:36","title":"Varga Judit kivizsgáltatja, miért nem látták a szakértők veszélyesnek a gyerekeit megölő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi Választási Iroda vezetője is beleszólt a józsefvárosi kerületi lapban megjelent cikkekbe. ","shortLead":"Józsefváros polgármestere olyan e-maileket mutatott be, melyek állítása szerint bizonyítják, hogy még a Helyi...","id":"20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb803b2-ed35-4f42-814d-c0c74ad643d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Piko_Jozsefvaros_szerkesztoseg_vizsgalat_feljelentes","timestamp":"2019. december. 17. 12:21","title":"Pikó: A Józsefváros szerkesztőségében gyakorlatilag kibelezték a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","shortLead":"Az egyik melegvíz-vezeték tört el. Az eset magával rántotta a teljes informatikai rendszert is.","id":"20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6929681-d620-4a42-a1d5-65d636827662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27833a2-9cc7-4b0a-b301-311b67fd7ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_csotores_informatikai_rendszer_vizvezetek_pecs_rendelo_betegellatas","timestamp":"2019. december. 17. 12:33","title":"Csőtörés miatt nem volt betegellátás három pécsi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál a szakmai irányítás marad.","shortLead":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál...","id":"20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e551bb-8371-4dbb-b5d9-5dd94ac5e944","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","timestamp":"2019. december. 19. 09:25","title":"A rendőrség tulajdonába kerül a légi mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről. Megkérdeztük a bíróságot és az ügyészséget is, miért nem kérdőjelezték meg a véleményt, mire azt írták, az nem volt homályos vagy ellentmondásos. ","shortLead":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről...","id":"20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa340f1d-e1df-4c9c-91f9-b308d5050d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","timestamp":"2019. december. 17. 20:25","title":"Győri gyerekgyilkosság: elmondta a bíróság, miért nem kérdőjelezték meg a szakértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy 20 milliárd forint hiányzik a befejezéshez, erre pedig Budapestnek nincs pénze.","shortLead":"Mintegy 20 milliárd forint hiányzik a befejezéshez, erre pedig Budapestnek nincs pénze.","id":"20191219_A_fovaros_nem_fizeti_ki_a_Biodom_befejezesenek_a_koltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a44bb-93c1-40b5-8355-02fa36798a37","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_fovaros_nem_fizeti_ki_a_Biodom_befejezesenek_a_koltseget","timestamp":"2019. december. 19. 08:29","title":"A főváros nem fizeti ki a Biodóm befejezésének a költségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]