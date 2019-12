Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt is, mit evett az illető utoljára és milyen baktériumok voltak a szájában.","shortLead":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt...","id":"20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908bcb-1efd-45ca-a7f5-13d57a490353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","timestamp":"2019. december. 17. 21:33","title":"Az emberi DNS könyvét tárta fel az 5700 éves \"rágógumi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","shortLead":"Nem értik Horvátországban, miért van fenn a kormányfő falán a Nagy-Magyarország térképe.","id":"20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b02b45-4eb8-43b3-9fb0-4f9ac75348b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edee731-e4f4-4d08-b8ff-5bc390674f74","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_orban_viktor_andrej_plenkovic_nagy_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 18. 14:16","title":"Felhúzta magát Orbán posztján a horvát miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcc0399-d899-452e-b510-ba5368fe6e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai 10 órán át tesztelték, hogy hogyan képes mozogni a marsjáró, ami 2021-ben érkezhet el a vörös bolygóra. A jelek szerint nagyon jól.","shortLead":"A NASA tudósai 10 órán át tesztelték, hogy hogyan képes mozogni a marsjáró, ami 2021-ben érkezhet el a vörös bolygóra...","id":"20191219_nasa_mars_2020_marsjaro_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcc0399-d899-452e-b510-ba5368fe6e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28ab117-6405-4ba2-8e7b-b718b89bde9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_nasa_mars_2020_marsjaro_teszt","timestamp":"2019. december. 19. 18:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett a NASA új marsjárójának tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","id":"20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851e8f9d-329f-4bc8-900a-0c63c54ac044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","timestamp":"2019. december. 18. 17:37","title":"Nem Felcsútra, hanem Fehérvárra utalhatják a legtöbb tao-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet elhalasztottak.","shortLead":"Az intézmény sebészeti és ügyeleti rendje gyakorlatilag összeomlott, az akut ügyeletet lemondták, számos műtétet...","id":"20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ecf50f-e8cf-4c0f-b9ae-ecf68dfeff63","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Vizsgalatot_rendelt_el_Kasler_Miklos_a_Szent_Margit_Korhazban_tortentek_miatt","timestamp":"2019. december. 18. 10:51","title":"Vizsgálatot rendelt el Kásler Miklós a Szent Margit Kórházban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után túlbeszélt biztonsági játéknak szánt erőltetett menettel zárják a harmadik trilógiát. Kritika. ","shortLead":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után...","id":"20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd10e6c5-1f69-4fd9-aa6b-c9e7f2a85b8b","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 18. 09:00","title":"A Skywalker kora a leggyávább Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két szupergazdag alapító, Larry Page és Sergey Brin.","shortLead":"Egy algoritmusból nőtt a világ egyik legértékesebb vállalatává a Google, amelynek irányításától most visszavonul a két...","id":"201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5124af5e-1165-44db-a461-dca22f99e777","keywords":null,"link":"/360/201950__google__visszavonulo_alapitok__morzsabol_birodalom__vilaghoditas_utan","timestamp":"2019. december. 18. 19:01","title":"Hátralépnek a Google alapítói és inkább élvezik az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10. fordulójából pótolták.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10...","id":"20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ee88f-7c8c-4d1f-99c2-3e6b982804c2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. december. 18. 22:05","title":"Nem bírt egymással a Barcelona és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]