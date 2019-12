Több klikkvadász híroldal mögött is olyan szervezetekre és cégekre bukkantunk, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült Seres Máriához és köréhez köthetők. A szervezetek többek között domain-használóként vannak jelen több weblapnál, a tartalmat viszont nem feltétlenül ők gyártják. A honlapok anyagaira épülő Facebook-oldalak összességében többszázezer lájkolót érhetnek el, ami politikai kampányokban is kifejezetten jól jöhet.

“A tó Erdélyben, mely képes előrejelezni az időjárást"

"Az antibiotikumok mellékhatása, melyekről az orvosok a legritkábban beszélnek"

Két cím, amellyel a nyugdijasok.hu nevű oldalra tévedők találkozhatnak. Hasonló, kattintásvadász cikkeket találunk az egyazegyben.com-on, az elmenyorszag.com-on, a bulvar.info-n, a szinesvilag.com-on, a fokusz.online-on, zoldujsag.hu-n, a motivalunk.hu-n, az agyafurt.com-on, illetve ezek Facebook-oldalán.

© Screenshot

Bár a weblapok látszólag függetlenek egymástól, valójában

olyan szervezetekkel és cégekkel lehet kapcsolatba hozni ezeket, amelyek a kamupártok ügyében elhíresült Seres Máriához és köreihez köthetők.

Seres Máriáról nemrég Gulyás Márton filmjében hallhattunk. Ez azt állítja, hogy a 2018-as parlamenti választáson indult 13 kamupárt közel felét egy olyan nyíregyházi kör találta ki és mozgatta, amely kapcsolatba hozható vele. A hat párt, illetve a szervezők a 2014-es és 2018-as választáson összesen több mint 2 milliárd forintnyi állami támogatást vettek fel, majd tüntettek el.

A térség országainak kamuhír-oldalairól nemrég a CEU-n működő Center for Media, Data and Society (CMDS) készített tanulmányt, ebben rámutattak, a dezinformációs honlapok gyakran alkotnak hálózatot, és egy személy vagy egy cég tulajdonában állnak. Tavaly például egy orosházi tanítónő bukott le, akinek hírhedt kamuhír-hálózatát végül törölte a Facebook – emlékeztetett a Magyarországról szóló jelentésben Szakács Judit, a CMDS kutatója. A központ a The Business of Misinformation nevű projektjében a különböző dezinformációs oldalak mögött álló intézményeket és embereket térképezte fel több országban, köztük Magyarországon is.

Nem sokat kellett kutakodni, hogy a hvg.hu is fel tudjon rajzolni egy hasonló hálózatot. A különbség, hogy az általunk összeállított listán a weboldalak többsége nem klasszikus álhíroldal, inkább

szenzációhajhász anyagok, népi bölcsességek és blődségek jelennek meg rajtuk.

A kamuoldalak elnevezés azonban ettől még illik rájuk, és nemcsak azért, mert a cikkek többsége minden tudományos alaposságot és újságírói szakmai munkát nélkülöz. Az oldalak nagy többségének nincs impresszuma, a "szerkesztőség" elérhetetlen, a cikkeknek nincs szerzője, és gyakran forrása sem. Az oldalakat emellett látszólag nem is szerkesztik, a friss anyagokat gyakran nem helyezik el a címlapon.

Kapcsolódási pontok

A honlapok között az egyik kapcsolódási pont a Kontroll Média Kft. A céget 2000-ben alapította meg Stekler Ottó, Seres Mária férje, és egy bizonyos Seres Antal, aki ugyanarra a nyíregyházi címre van bejegyezve, mint egykor Seres Mária volt.

A társaságból Stekler 2005-ben kiszállt, ám az nem került tőle túl messze. Az egyik tulajdonosa a cégnek jelenleg Seres Antalné, ügyvezetője pedig Seres Mária pártjának, a Seres Mária Szövetségesei elnevezésű párt egyik jelöltje volt a 2014-es választásokon. A cégről ezen felül sok minden nem tudható: hárman dolgoznak benne, bevétele tavaly 22 millió, nyeresége pedig 1,2 millió forint volt. Honlapja nem működik, beszámolójából annyi derül ki, hogy főtevékenysége "időszaki kiadványok kiadói feladatainak ellátása".

Márpedig úgymond kiadványból van egy pár:

a Kontroll Médiát 17 honlapnál találtuk meg domain-használóként.

A domain-használó egy jogi fogalom, a gyakorlatban ő a domain "tulajdonosa". Ez azt jelenti, hogy a Kontroll Médiáé a domain, bár az nem biztos, hogy az ott látható tartalmat is a cég állítja elő. Ugyanakkor joga van bármikor lelőni a honlapot.

A Kontroll Médiához köthető a klikkvadász oldalak közül a nyugdijasok.hu, a kerteszkedek.hu, a zoldujsag.hu és a biopraktika.hu. Így néz ki a hálózat, pirossal jelöltük azokat az oldalakat, amelyek ma már nem aktívak sem a weboldalon, sem a Facebookon.

© hvg.hu

A Kontroll Média domain-használó továbbá a medialine.hu-nál is, amely egy céges honlapot takar. A társaság online marketinggel foglalkozik, címlapján pedig Seres Mária látható az egyik fő képen. A cég különböző csomagokat árul, például havi 9 900 forint plusz áfáért többek között azt ígérik, hogy ügyfeleiknek heti három bejegyzést helyeznek el a Facebookon. Hogy mennyire aktív ez a vállalkozás, az kérdés, felhívtuk a kapcsolatként megadott telefonszámot, de ott nem mondtak semmit, éppen ellenkezőleg, aki felvette a telefont, bemutatkozni se akart. Ehelyett azt mondta, ez a telefonszám korábban volt a Media Line telefonszáma, egyébként pedig küldjünk e-mailt a honlapon. Megtettük, ajánlatot kérve, válasz viszont azóta sem jött, pedig ez már több napja volt.

Az mindenesetre biztos, hogy Stekler Ottó nevén volt egy hasonló nevű vállalkozás, a Media Line Group Kft., amit 2015-ben adott el. Bevétele ennek a cégnek sincs sok, 3,5 millió forint volt tavaly. Küldtünk e-mailt ennek a társaságnak az elérhetőségére is, de kézbesíthetetlen levélként jött vissza.

© medialine.hu

Gődény György is képbe kerül

A Kontroll Médiá-s honlapok alapján újabb oldalakhoz juthatunk el. A nyugdijasok.hu impresszumában például egy bizonyos Média Alternatíva szerepel, mint az oldal működtetője, egy kis keresgélés után pedig kiderül, hogy ugyancsak működtetőként szerepel a Média Alternatíva a klikkvadász egyazegyben.com-on is. (Amelynek a tulajdonosa egyébként beazonosíthatatlannak bizonyult.)

Ilyen cég egyébként, hogy "Média Alternatíva", valójában nem létezik, mi legalábbis nem találtunk semmit róla. Van viszont egy Média Alternatíva Hálózat nevű szervezet, mégpedig a Seres Mária Szövetségeseit (SMS) nevezték át ennek. A szervezetről sok mindent nem lehet megtudni, csupán annyit, hogy az adószámát törölték.

© Screenshot

A Média Alternatívát megtaláltuk Gődény Görgy oldalán is, ott mint adatkezelő. Gődény a szintén kamupártgyanúba kevert Közös Nevező 2018 elnöke volt, ez a formáció is az egyike volt azoknak, amelyek az Átlátszó korabeli cikke szerint csalhattak az ajánlásokkal a 2018-as választásokon. A cikk szerint tizennyolc olyan párt neve szerepel a hozzájuk küldött levelekben, amelyeknek az olvasók nem írtak alá, mégis szerepel a nevük és személyes adataik a jelöltek ajánlóívén.

Gődény oldaláról aztán egy újabb klikkvadász oldalhoz jutunk el. A doktorgodeny.hu domain-használója ugyanis bizonyos SOS Egyesület, amelyet azután megtalálunk az eltuntkeressuk.hu, a motivalunk.hu és az okostanacsok.hu mögött is. Ezek közül a motivalunk.hu aktív. Bár az SOS Egyesület egy karitatív szervezetnek tűnik, nem az, neve valójában a következő: Segítsünk Országunk Sorsán, képviselője pedig egy bizonyos Seres Mária.

© hvg.hu

Gődényt megkerestük azzal, hogy szeretnénk neki kérdéseket feltenni a Kontroll Médiáról, az SOS Egyesületről, valamint a Média Alternatíváról. Erre a többi között azt írta, "nincs szándékomban egyetlen újságíróval sem beszélgetni, ugyanis bármilyen naiv vagyok is, lassan kezdem megérteni a média működési elveit. Amúgy sem tudok semmilyen érdemleges információval szolgálni az Ön által említett cégekről, illetve egyesületekről." Ezután visszakérdeztünk, ez miként lehet, különösen annak fényében, hogy honlapjának domain-használója az SOS Egyesület, adatkezelőként pedig a Média Alternatíva van megadva. Erre a kérdésünkre viszont már nem válaszolt.

A hálózat azután is bővült, hogy megnéztük, milyen IP-címet használ mailszerverként a Kontroll Médiá-s pecazok.hu. Kiderült, hogy ugyanazt használja a civilmozgalom.hu, a seresmaria.hu, a civilhirlap.hu, vagy éppen a civilhir.hu. A Civil Mozgalom szintén Seres Mária szerveződése volt, 2009-ben alakult párttá, hogy induljon az országgyűlési választásokon.

© hvg.hu

Még egy oldal, a szoveggyartok.hu is a segítségünkre volt. E domain tulajdonosa szintén a Kontroll Média, a weboldal üzemeltetője pedig a Média Alternatíva.

Maga a honlap tulajdonképpen egy álláshirdetés, amelyben munkatársakat keresnek szövegíró, portálmenedzser, főszerkesztői pozícióra. Hogy megtudjuk, pontosan mi lenne a feladat, jelentkeztünk, és egy nap múlva meg is jött a válasz egy automatikus levél formájában. Ebben egyrészt arról értesítettek minket, hogy gratulálnak, sikeresen jelentkeztünk, másrészt leírták, mi a következő dolgunk: egy listából kell kiválasztanunk egy magazint, amelyhez ígéretük szerint hozzáférést kapunk, majd 2 hét próbaidő után közösen eldöntjük, merre tovább.

A levél szerint legalább napi 4-5 blogcikket kellene írnunk egy magazinhoz, amit a mellékelt listából választhatunk ki.

“A cikkeket nem elég megírni, azt egy automata rendszeren keresztül meg is kell osztani Facebook-oldalakon, és neked pedig különféle, a témákhoz jól köthető csoportokban (de javaslunk is ilyeneket, ahova neked kell belépni, majd ott aktiválódni, és menedzselni a tartalmaidat – ahol persze ezt az adminok megengedik). Folyamatosan figyelned kell a saját felületen a statisztikákat, hogy hatékonyak-e a cikkek, milyen címekkel és milyen témák mentek jobban, és ez alapján javítani és megtervezni a további munkádat” – állt a levélben, amelyhez egy olyan listát mellékeltek, amely egyrészt több helyen egyezett a Kontroll Médiá-s listánkkal, másrészt több, addig nem azonosított klikkvadász honlap is szerepelt rajta. Ilyen volt az agyafurt.com, az elmenyorszag.com, a fokusz.online, a szinesvilag.com, valamint a bulvar.info.

Így néz ki a hálózat az összes szereplővel:

© hvg.hu

A Szöveggyártók automatikus levelére még aznap válaszoltunk, ám reakció azóta sem jött, tehát elképzelhető, hogy maga az automatikus levél több éve íródott, és azóta befejezték a toborzást.

A cikkünkben szereplő honlapok közül többet megkerestünk a Facebookon, ám egyedül az Élmény Ország válaszolt. Aláírás nélküli üzenetben kérdésünkre, hogy mi közük van Seres Máriához, azt közölték: "Ő kicsoda, és mivel kapcsolatban kellene közünk lenni hozzá?"

Válaszukból emellett valami olyasmi is kiolvasható volt, hogy a honlapot, illetve honlapokat az üzemeltetőtől bérlik. "Mással meg nem vagyunk kapcsolatban, és hogy az oldal használata milyen feltételekkel történik, ahhoz nyilván ön is tudja, hogy semmi köze (...) Mi teljesen szabályosan bérlünk oldalakat, és semmi olyat nem teszünk, ami bármibe ütközne vagy bárkit is sértene! "

Kérdésünkre, hogy kitől bérlik az oldalakat, nem válaszoltak. Az Élmény Ország egyébként azt is állította, hogy a Szöveggyártók weboldalról sem tudnak semmit – annak ellenére, hogy fent voltak az oldal által kiküldött listán.

Kerestük Seres Máriáékat is. Tőlük azt szerettük volna megtudni, miért jegyeztek be ennyi domaint, mi a cél velük. Szerettük volna megkérdezni azt is, hogy a klikkvadász oldalakra a tartalmat is ők gyártják-e, és ha igen, akkor ennek mégis mi értelme van, mit akarnak elérni.

A Kontroll Médiánál e-mailünkre nem reagáltak, a domain.hu-n megadott telefonszámon pedig azt mondták, rossz helyen kopogtatunk, ez a szám nagyon régen volt a cégé. Mikor arra kértük a szám jelenlegi tulajdonosát, hogy mondja meg a nevét, lecsapta a telefont. Hasonló választ kaptuk az SOS Egyesület domain.hu-n megadott telefonszámán is, tehát hogy az nem az egyesületé. Két telefonszámon és a Facebookon is kerestük Seres Máriát. Az egyik szám nem volt elérhető, a másikat nem vette fel senki. Ahol megtaláltuk, ott kerestük a honlapok regisztrátorát is, a cégnél viszont azt mondták, hogy ügyfeleikről nem adhatnak tájékoztatást.

© MTI / Mohai Balázs

De mi lehet a mesterterv?

A honlapokról és a hozzájuk tartozó Facebook-oldalakról ezután egy online marketinggel foglalkozó szakembert kérdeztünk, aki névvel nem szeretett volna szerepelni. Ő a honlapokon található hirdetések alapján

kizártnak tartotta, hogy azokból nagy bevétele lenne az azt üzemeltető cégeknek.

Az úgynevezett „pénzcsináló” honlapok bevételét egyébként a CMDS tanulmánya szerint nagyon nehéz megbecsülni. Léteznek oldalak, amelyek a bannereket – mérettől függően – ötszáz és kétezer forint között árulják per nap, máshol havi 11 ezer-35 ezer egy hirdetési doboz, attól függően, hova kerül az oldalon. A Seres Máriához és köreihez kapcsolható oldalakon azonban cikkünk írásakor szinte kizárólag Google hirdetéseket lehetett találni, ezekből legfeljebb annyi pénz származik, hogy egy kis mellékeshez jussanak az írók. Persze ahogy ezeknél az oldalaknál is történik, jelentős időt és munkát lehet azzal megspórolni, ha egy-egy cikket több helyen is felhasználnak.

Az ilyen oldalaknak ugyanakkor nemcsak a bevétel lehet a célja:

a cikkeket megosztó, azokra épülő Facebook-oldalak több százezres követőtáborának már a létezése is hatalmas előny.

Tudunk olyan esetről, amikor egy jól bejáratott, 600 ezres követőtáborral rendelkező Facebook-oldalt egész egyszerűen megvett egy cég, hogy utána saját tartalmait ossza meg rajta.

Márpedig az általunk bemutatott weblapok tartalmain alapuló Facebook-oldalaknak egész sok követőjük van. Az Élmény Országnak például 172 ezer, az Egy az egybennek 129 ezer, a Nyugdíjasoknak 107 ezer, a Zöld Újságnak pedig további 64 ezer. A Facebook-oldalak napi több posztot is megosztanak, ráadásul legtöbbször régi, 2016-ban és 2017-ben megírt tartalmakat hasznosítanak újra.

A Facebook-oldalakat lehet emellett arra is használni, hogy bizonyos megbízóknak lájkolókat vadásszanak. Ha például van egy cég, amelynek azt ígérik, lájkolói számát megnövelik 10 ezerrel, akkor az adott társaság Facebook-oldalát meg tudják osztani a Nyugdíjasok Facebook-oldalon, vagy éppen az Egy az egybenen, és onnan akár be is eshet annyi követő.

Posztokat is lehet vásárolni, amelyek egymás között pörgethetik, megoszthatják az információkat. Ezek az Fb-oldalak egy politikai kampányban is jól jöhetnek, különösen, ha az szinte minden szegmensét lefedi a társadalomnak, a fiataloktól a nyugdíjasokig. Ha pedig valaki politikai tartalmakat akarna megosztani egy-egy követőtábornak – legyen akár kamupárt vagy valódi – annak sincs akadálya.