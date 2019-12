Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","shortLead":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","id":"20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae00d8-93c4-4033-98fd-ca054e847f06","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","timestamp":"2019. december. 17. 12:53","title":"Húsz percen keresztül mutatott be a nézőknek egy kislány betlehemezés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére érhetünk. Szerencsére számos olyan egyszerű technika létezik, amelyek segítségével már rövid távon feltöltődhetünk lelkileg, szellemileg. ","shortLead":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére...","id":"20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d95a11-73f4-40c4-a90a-1e4c66165b10","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","timestamp":"2019. december. 17. 12:15","title":"Erejének végére ért? Íme a feltöltődés néhány egyszerű módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén - mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén...","id":"20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f4254-9255-4f0d-9aff-5163432f3323","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 18. 06:11","title":"20-30 százalékos létszámhiányra panaszkodnak a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","shortLead":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","id":"20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74aa287-a802-4484-9d0b-7bd6920170bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 18. 12:11","title":"Dohányzásra biztatták a növendékeket a bécsi opera balettakadémiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából két hónapot még várnunk kell arra, hogy a Samsung bemutassa az új csúcsmobiljait, egy koncepcióvideóban viszont már összeállították, mire számíthatunk a pletykák alapján.","shortLead":"Nagyjából két hónapot még várnunk kell arra, hogy a Samsung bemutassa az új csúcsmobiljait, egy koncepcióvideóban...","id":"20191217_samsung_galaxy_s11_koncepciovideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cddbae-c410-4c60-ac0e-341bff4f0efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_samsung_galaxy_s11_koncepciovideo","timestamp":"2019. december. 17. 15:03","title":"Kíváncsi, milyen lehet a Samsung Galaxy S11? Ezen a videón megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. A köztársasági elnök Nick Vujicic szerb származású amerikai lelkipásztor budapesti látogatásáról is beszélt.","shortLead":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. A köztársasági elnök Nick Vujicic szerb...","id":"20191217_Ader_Lehet_hogy_Isten_nem_reszesiti_az_embereket_minden_csodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a345441-c187-4192-b145-8d725d71a17b","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Ader_Lehet_hogy_Isten_nem_reszesiti_az_embereket_minden_csodaban","timestamp":"2019. december. 17. 14:32","title":"Áder: Lehet, hogy Isten nem részesíti az embereket minden csodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28764238-7ce6-489b-8a9b-4c98060013bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A föld alatti, kupolás sírok 3500 évesek lehetnek.","shortLead":"A föld alatti, kupolás sírok 3500 évesek lehetnek.","id":"20191218_gorogorszag_kiralysir_regeszet_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28764238-7ce6-489b-8a9b-4c98060013bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4477c8f-a227-4b97-80a1-e1eb9e00a12b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_gorogorszag_kiralysir_regeszet_felfedezes","timestamp":"2019. december. 18. 12:45","title":"Több ezer éves, monumentális királysírokra bukkantak Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]