[{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahol nem köd borítja a tájat, ott kora őszire hasonlító idő lesz.","shortLead":"Ahol nem köd borítja a tájat, ott kora őszire hasonlító idő lesz.","id":"20191218_EszakMagyarorszagot_a_kod_lepi_el_mashol_19_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1c7846-d83b-46b5-97ab-9fa1d8950279","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_EszakMagyarorszagot_a_kod_lepi_el_mashol_19_fok_is_lehet","timestamp":"2019. december. 18. 05:14","title":"Észak-Magyarországot a köd lepi el, máshol 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban, hogy megcélozza Romániát.","shortLead":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban...","id":"20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac23c9d-669f-4a7c-ba23-0de0eaa9e083","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 17. 15:18","title":"Hiányzó kerékkel repesztett egy kamion az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz soha nem kért támogatást az OTP-től – erről is beszélt Csányi Sándor a HVG karácsonyi számában megjelenő interjújában, ahogy arról is, hogy Orbán Viktort okosnak tartja, és örül, hogy Palkovics László felel a szakképzésért.","shortLead":"A Fidesz soha nem kért támogatást az OTP-től – erről is beszélt Csányi Sándor a HVG karácsonyi számában megjelenő...","id":"20191218_Csanyi_Sandor_Magyarorszagon_nincsenek_oligarchak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e822b60f-a505-48c2-808d-4e738d9ee1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Csanyi_Sandor_Magyarorszagon_nincsenek_oligarchak","timestamp":"2019. december. 18. 11:36","title":"Csányi Sándor: Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","shortLead":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","id":"20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963714a2-3283-4a67-ab8c-b318f06a2266","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","timestamp":"2019. december. 18. 13:01","title":"Eldőlt, hol lesz a bolgár–magyar meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és pedopornográfia jogi dokumentációjára vonatkozó legmagasabb szintű titkosítást. Így már hozzájuk férhetnek a hatóságok. \r

\r

","shortLead":"A katolikus egyházfő bejelentette: eltörli a papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések...","id":"20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd769f2-2dc4-4f2d-9e5a-51f60ef4f10e","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_ferenc_papa_eltorolte_a_pedofilaktak_titkositasat","timestamp":"2019. december. 17. 17:56","title":"Ferenc pápa döntött: már nem titkosak a pedofil papok aktái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint a korábbinál többféle szívprobléma kiszűrésére alkalmas.","shortLead":"A Wiwe otthoni EKG-készülék applikációja a közelmúltban több jelentős újítást is kapott, így fejlesztői szerint...","id":"20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2028f-8944-44ed-bc32-3a8d5f6f846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16cba7b-9519-42ef-abf7-9364ccdb1953","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_wiwe_ekg_uj_funkciok_szivritmus_zavar_szures_telemedicina_eeszt","timestamp":"2019. december. 18. 10:03","title":"Új funkciót kapott a magyar kütyü, mellyel otthon is csinálhat egy gyors EKG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]