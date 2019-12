Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a329906-ce15-435d-8bd1-3807e536e3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tenni kell” – üzente a párt.","shortLead":"„Tenni kell” – üzente a párt.","id":"20191220_Raszoruloknak_osztott_etelt_a_Parbeszed_a_Blahan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a329906-ce15-435d-8bd1-3807e536e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ef50-af3e-428f-a9a0-b8df22d79079","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Raszoruloknak_osztott_etelt_a_Parbeszed_a_Blahan","timestamp":"2019. december. 20. 13:27","title":"Rászorulóknak osztott ételt a Párbeszéd a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15 millió eurót is lefoglaltak.\r

","shortLead":"Nagyszabású razziát tartottak több országban, a 'Ndrangheta maffiaklán több mint háromszáz tagját letartóztatták, 15...","id":"20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb1c6d-6c17-408e-8971-44153bed9464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f66b8-277c-4dbe-b9e3-1cf339f1e0aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lecsaptak_a_rendorok_a_vilag_legnagyobb_maffiajara","timestamp":"2019. december. 19. 12:35","title":"Lecsaptak a rendőrök a világ legerősebb maffiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más üzletpolitikát követ.","shortLead":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más...","id":"20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697429bb-4a19-4b87-89c9-fe98b6ceafe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. december. 18. 18:03","title":"Olcsó AirPods-klónt készített a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f853a9-6f14-4c36-b0f4-2729e489a097","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló kobaltbányászat tette tönkre gyermekeik életét. A kobalt nélkülözhetetlen eleme a modern elektronikai eszközöknek, például az okostelefonoknak.","shortLead":"Tizennégy kongói család az amerikai bíróságokon keresi igazát, mert állításuk szerint az afrikai országban zajló...","id":"20191218_gyermekmunka_kobaltbanyaszat_kongo_apple_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f853a9-6f14-4c36-b0f4-2729e489a097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c3c11-4af8-413f-bfa6-b3371b867489","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_gyermekmunka_kobaltbanyaszat_kongo_apple_google","timestamp":"2019. december. 18. 20:03","title":"Beperelték a Google-t és az Apple-t a Kongóban meghalt bányászgyerekek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","shortLead":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","id":"20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd01e943-a916-4f9a-a047-1ca4b66b9b96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","timestamp":"2019. december. 19. 16:36","title":"Leállították a velencei FINA-uszoda építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a \"mikor jön már?\" jellegű idegeskedésnek az amerikai Domino's Pizza ügyfeleinél. A cég lehetővé tette, hogy valós időben kövessék nyomon az éhes vásárlók, merre jár a pizzájuk.","shortLead":"Vége a \"mikor jön már?\" jellegű idegeskedésnek az amerikai Domino's Pizza ügyfeleinél. A cég lehetővé tette, hogy valós...","id":"20191219_pizzarendeles_gps_nyomon_kovetes_domino_pizza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f3-0bde-45f4-9de2-5808e713d122","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_pizzarendeles_gps_nyomon_kovetes_domino_pizza","timestamp":"2019. december. 19. 11:33","title":"Fogadjunk, hogy ön is szívesen rendelne így pizzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé, ehhez azonban hat magánintézményt államosítottak. A rendelkezés körül még rengeteg a kérdés, és az sem világos, hogy az egyébként is túlterhelt rendszer miért lesz attól jobb, ha teljesen a kormány irányítása alá került. ","shortLead":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé...","id":"20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14524cd-f02a-45a6-a5f7-56b2ced43b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","timestamp":"2019. december. 19. 18:12","title":"Államosít és ingyenessé teszi a meddőségi kezeléseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","id":"20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851e8f9d-329f-4bc8-900a-0c63c54ac044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","timestamp":"2019. december. 18. 17:37","title":"Nem Felcsútra, hanem Fehérvárra utalhatják a legtöbb tao-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]