[{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát összekapcsolták a román jelöltével.","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktort akarták büntetni az ő elutasításával, ráadásul a sorsát...","id":"20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72839ec-1efb-4973-86aa-8cb3cd6f8d86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_trocsanyi_laszlo_marionett_figura_meghallgatas_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 14. 11:19","title":"Trócsányi szerint csak egy báb volt, amikor meghallgatták biztosjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi időszakban. ","shortLead":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi...","id":"20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a944c5b-80d9-4dc6-b4c3-b9b33ec39e51","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Több mint kétszáz elefánttal végzett a hónapok óta tartó szárazság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga szürrealista festő Le seize septembre (Szeptember 16.) című festménye hétfő este New Yorkban az őszi műkincsárverések szezonnyitó aukcióján.","shortLead":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga...","id":"20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8eedb1f-ec9a-47a1-8f91-a21da9ec8a00","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","timestamp":"2019. november. 12. 21:33","title":"Majd 20 millió dollárért kelt el egy Magritte-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két jármű ütközött össze kedden Szombathely és Táplánszentkereszt között, a 87-es főutat teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Két jármű ütközött össze kedden Szombathely és Táplánszentkereszt között, a 87-es főutat teljes szélességében lezárták.","id":"20191112_Egymasba_rohant_egy_kisbusz_es_egy_szemelyauto_nyolcan_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40605264-f9db-410e-ba20-e9a1bcf0cf60","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Egymasba_rohant_egy_kisbusz_es_egy_szemelyauto_nyolcan_megserultek","timestamp":"2019. november. 12. 16:06","title":"Egymásba rohant egy kisbusz és egy személyautó, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","shortLead":"Kocsis Máté és Bánki Erik nyújtott be módosító javalatot.","id":"20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de70969-3c4e-40ab-8684-e82f3e5a67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56894aa3-28fe-4885-bdc4-e360c0926167","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_kocsis_mate_banki_erik_stadionepites_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 14. 12:53","title":"Két fideszes képviselő besegítene a stadionépítésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek.","shortLead":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám...","id":"20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f444b-59ba-4ce3-8ed8-67f4aaa7cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Terrortámadásra készülő iszlamistákat fogtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár 115 millió eladott példánynál jár.","shortLead":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár...","id":"20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7ac390-24c7-4471-8e43-53f2c688a51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","timestamp":"2019. november. 14. 11:33","title":"6 év után sem tudják megunni a játékosok a GTA 5-öt, szárnyalnak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar miniszterelnökről.\r

\r

","shortLead":"A nagy botrányt kavaró, (ál)bérgyilkost megszólító műsora szerinte nem is Orbánról szólt, hanem a mindenkori magyar...","id":"20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc64e5e-aad1-48a1-87c7-58b3a511ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae7d3d-b664-4621-94cc-52ecb46bae74","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Frei_Tamas_megmagyarazta_miert_volt_botrany_az_Orban_elleni_merenyletes_musora","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Frei Tamás megmagyarázta, miért volt botrány az Orbán elleni merényletes műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]