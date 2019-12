A nyilasokhoz hasonlította a magyar ellenzéket Kövér László a Magyar Hírlapnak adott interjúban.„Most érett be a társadalom egy jelentős részében az ellenzék által kilenc éve folytatott háborús hisztériakeltés gyümölcse. Ugyanakkor ez nem újdonság. A nyilasokat és a kommunistákat 1944–45-ben is a gyűlölet, az irigység, a frusztráció és a gondolattalanság kötötte össze. Ezért nem okozott a kisnyilasoknak problémát belépni Rákosiék pártjába. Az egyébként jelentős részben zsidó származású kommunista vezetőknek pedig, akiknek a hitsorsosait a nyilasok belelőtték a Dunába, miközben akkor is bőszen fasisztázták a kiépítendő diktatúrájuk legfőbb ellenfeleinek tekintett polgári politikusokat – köztük például a napokban Teremtőjéhez megtért volt kisgazdapárti képviselőtársunkat, Horváth Jánost is –, azonközben nem jelentett gondot befogadni a náci gyilkosokat” - fejtette ki a házelnök.

Azt mindenesetre pozitív fejleményként értékelte Kövér az interjúban, hogy a képviselői jogosultságokat szűkítő, bírálói által szájkosártörvénynek nevezett jogszabály elfogadása óta „az ellenzék kicsit tartózkodóbb lett a balhézásban”. A lap (alá)kérdezőjének felvetésére, miszerint ez Hadházy Ákosról ez nem mondható el, a fideszes politikus úgy reagál: „Hadházy Ákos zoológiai besorolása szerint Hadházy Ákos”.

A Magyar Hírlap munkatársa ezek után azzal a bátor felvetéssel él, miszerint Tordai Bence és társai hatására „jelentősen romlott a közélet színvonala”, de jó hír: Kövér ezt is tudta überelni. Így: „ők a demokrácia salakja”. A színháztörvényről és a színházak körüli konfliktusokról is kifejtette a véleményét Kövér, aki felhívta a figyelmet arra, hogy hiába kritizál ellenzék, Alföldi Róbert például „kitölthette a mandátumát a Nemzeti Színház élén”, és Tarlós István volt főpolgármester is „csupán néhány teátrum élén eszközölt személyi változást, abból is hatalmas liberális hisztéria kerekedett”. Karácsony Gergely mostani hozzáállását pedig így jellemezte a házelnök: „a főpolgármester most úgy viselkedik, mint egy pubertáskorban lévő kiskutya, amelyik látványosan körbejelöli a területét”.

Az interjú nem ragadt le belterjes témáknál, szóba került Soros György is, aki Kövér szerint egy „előretolt ék”, akinél „nem lehetünk tekintettel a korára, csak a nemzeti érdekeinkre, amikor visszaütünk”. De mielőtt azt hinnénk, Soros az abszolút mélypont, Kövér értékelte Greta Thunberget is, így: „akárcsak Soros, ő is szimbólum, azzal a jelentős különbséggel, hogy a milliárdos legalább tudja, mit csinál”.

Jó hír, hogy legalább a svéd aktivista kezdeményezésére tüntető fiatalokat nem ítélte el, hiszen szerinte „valós probléma” alakult ki „a természeti erőforrásainkkal való rablógazdálkodás” miatt. Klímaváltozásról azért nem beszélt, sőt, a klímavészhelyzettel való riogatást tragikomikusnak nevezte a politikus, aki nemrég még az „agymosó médiára” fogta, hogy az embereket jobban aggasztja a klímaváltozás, mint a bevándorlók.

(Magyar Hírlap)