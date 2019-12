Össztüzet nyitottak a Szegedi Törvényszékre: a kormány a Szeviép-ügyben hozott felmentő ítélet miatt ment neki a bíróságnak, Márki-Zay Péter a szerinte politikai befolyással hozott döntések miatt listázná az ügyekben érintett bírókat, igaz, nem a szegedi bíróságon dolgozókat, hanem minden olyan bírót, akinél tetten érhető, hogy politikai nyomásra ítélkeznek. Az Országos Bírói Hivatal (OBH) a Szeviép-ügy miatt jelentést kért a Szegedi Törvényszék elnökétől, a hódmezővásárhelyi polgármestert pedig figyelmeztette, hogy tartózkodjon a bírák politikai elfogultságát sugalló és őket fenyegető kijelentésektől. A Helsinki Bizottság is közleményben figyelmeztetett a listázás veszélyeire.

Pénteken délelőtt a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, miközben a városházával átellenben a Szegedi Törvényszék épületében, a közgyűléssel egy időben, a Márki-Zay Péter ellen indított sokadik perben hozott újabb elmarasztaló ítéletet a Szegedi Járásbíróság.

Percunami Márki-Zay Péter ellen

A vásárhelyi polgármester ellen több eljárás is indult az utóbbi másfél évben, beperelte őt egy helyi vállalkozó, a város volt aljegyzője, a helyi kórház igazgatója, a megyei és a járási kormányhivatal vezetői, mindegyikben elmarasztalták őt. Az utóbbi kettő köztisztviselő jó hírnevének megsértése miatt kell majd Márki-Zay Péternek 400-400 ezer forintot fizetnie a sértetteknek, a pénteken meghozott ítélet már jogerős. Az újabb elmarasztalásra Márki-Zay Péter a Facebookon reagált, szerinte a kontextusból kiragadott, szerinte ironizáló mondatokat tényként értékelte a bíró.

Még nyáron támadták a polgármestert azzal a helyi fideszesek, hogy a részben önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodó cég olasz hulladékot importál, ez ellen tiltakoztak. Márki-Zay azzal érvelt, hogy a kormányhivatal hatóságként engedélyezte a szemétimportot. Márki-Zay az őt támadó képviselő jelöltnek címezte a posztját, amelyben azt írta, ha igazak lennének a jelölt állításai, azok csak úgy lennének lehetségesek, ha a hivatalvezetők inkompetensek lennének, vagy szándékosan mérgeznék a környezetet. Ez utóbbi, a posztban bővebben kifejtett kijelentések miatt perelték be az érintettek a polgármestert. MZP erre reagáló posztjában azt hangsúlyozta, hogy szerinte az ő ellehetetlenítése a cél.

A szóban forgó bíró más politikust érintő ügyben is hozott már ítéletet, akkor egy szocialista politikusnak kedvező ítéletet hozott. Ugyanez a bíró adott igazat Ujhelyi Istvánnak is abban a perben, amikor a politikus éppen a Szeviép tulajdonosa ellen indított pert, mert a csődbűntettel vádolt cég egykori vezérigazgatója egy helyi lapnak adott interjúban azt állította, hogy a cég pénzén újították fel Ujhelyi szőregi házát. Bár a tárgyaláson az egyik tanú azt állította, hogy nem a politikus szőregi házánál, de más beruházásban szándékoztak támogatni a politikus családját, a bíró itt is csak a per tárgyában hozott ítéletet, ezért el is meszelte azokat a sajtóorgánumokat, amelyek a vádlott cégvezető interjúját közölték.

Botka: A legsötétebb diktatúrát idézi

A pénteki szegedi közgyűlésen Botka László is kiakadt, ő azért, mert a Szeviép-vezéreket felmentő ítélet politikai hullámai az ülésen is felkorbácsolódtak.

A Szeviép csődbűntett ügyében, Szegeden hozott felmentő ítélettel kapcsolatosan a Pesti Srácok írt cikksorozatot arról, hogy szerintük milyen kapcsolat van a szegedi önkormányzat és a Szegedi Törvényszéknek az ügyben eljáró bírái között. A kormánypárti sajtó kirohanására még az Országos Bírói Hivatal új elnöke is reagált, jelentést kért az előbbiek tisztázására a Szegedi Törvényszék elnökétől, és az ügy kivizsgálására is utasítást adott. Egy esetleges elmarasztalás azt is jelentheti, hogy az egész eljárást megismételhetik. A másodfokú ítéletet bírálta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Fidesz sajtószóvivője, Halász János is.

Most ezeken a politikai megszólalásokon felbuzdulva Szabó Bálint egy vizsgálóbizottság felállítását javasolta, amely majd kivizsgálja az önkormányzat és a cég kapcsolatát. A helyi Fidesz frakció, bár szégyenteljesnek nevezték a csődbűntettel vádolt cég ügyében hozott felmentő ítéletet, nem álltak teljes mellszélességgel Szabó mellé. Botka László az indulatokat nem nélkülöző vitát zárta le azzal, hogy a legsötétebb diktatúrát idézi a bíróságok elleni lerohanás.