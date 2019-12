Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"305c1307-27c9-42ed-8b21-b489530098aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Az emberek tömegesen mennek el házasságot kötni, ha az állam pénzt ad érte, de a gyerekvállalás ennél sokkal összetettebb kérdés. Hamarosan érkeznek az első babák, akik a családvédelmi akcióterv bejelentése után fogantak. Nem lesz könnyű megfordítani a mostani demográfiai trendet: egyre nagyobb az esély, hogy az idei legyen a békeidőben mért egyik legnagyobb természetes fogyás. ","shortLead":"Az emberek tömegesen mennek el házasságot kötni, ha az állam pénzt ad érte, de a gyerekvállalás ennél sokkal...","id":"20191220_demografia_szuletes_csalad_halalozasok_babavaro_tamogatas_csaladvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305c1307-27c9-42ed-8b21-b489530098aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd221869-a16f-40a0-ac88-81971d367a67","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_demografia_szuletes_csalad_halalozasok_babavaro_tamogatas_csaladvedelem","timestamp":"2019. december. 20. 11:00","title":"Innen szép nyerni: Így indul Orbán nagy családvédelmi ígérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56015d25-eaf8-4314-988f-21470d85c09d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már odafönt kering az Európai Űrügynökség (ESA) új, exobolygókat vizsgáló űrtávcsöve, amelynek fejlesztésében magyar szakemberek is részt vettek. A műszer az élet fenntartására képes planéta után kutat.","shortLead":"Már odafönt kering az Európai Űrügynökség (ESA) új, exobolygókat vizsgáló űrtávcsöve, amelynek fejlesztésében magyar...","id":"20191220_cheops_urtavcso_exobolygok_europai_urugynokseg_elte_gothard_asztrofizikai_obszervatorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56015d25-eaf8-4314-988f-21470d85c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172ad9a-6d93-4c5e-a776-9c4be5629e9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_cheops_urtavcso_exobolygok_europai_urugynokseg_elte_gothard_asztrofizikai_obszervatorium","timestamp":"2019. december. 20. 15:03","title":"Átnéznek 100 exobolygót egy félig magyar szerkezettel, a nagy kérdésre keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha túlzásba visszük az ajándékozást. ","shortLead":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha...","id":"20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bed47-2933-4381-9a0e-5111bec0655c","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Ne halmozza el ajándékokkal a gyerekét, különben egy életre megemlegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei felkerüljenek a Facebook Watch-ba.","shortLead":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei...","id":"20191220_facebook_watch_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a9de4-ae7e-4a0f-aa28-e81d60b886fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_facebook_watch_videoklip","timestamp":"2019. december. 20. 09:33","title":"Kitörhet a háború a Facebook és a YouTube között, a zenei kiadók robbanthatják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének. Korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy a jelenséget lefényképezzék.","shortLead":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének...","id":"20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ba201f-405a-48a8-a445-be150230f864","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","timestamp":"2019. december. 20. 20:03","title":"Megvan az év tudományos áttörése, egy hihetetlen fotóhoz kapcsolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatéves fiú négy hónappal a baleset után újra beszél, és mozgatni tudja a végtagjait is.","shortLead":"A hatéves fiú négy hónappal a baleset után újra beszél, és mozgatni tudja a végtagjait is.","id":"20191219_Ujra_tud_beszelni_a_Tate_Modernrol_lelokott_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc4a9c-186a-4b8e-ae1e-09bd3639435e","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ujra_tud_beszelni_a_Tate_Modernrol_lelokott_kisfiu","timestamp":"2019. december. 19. 12:59","title":"Újra tud beszélni a Tate Modernről lelökött kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szeretné, ha a jövőben a saját eszközein a saját operációs rendszere futna a Google Androidja helyett.","shortLead":"A Facebook szeretné, ha a jövőben a saját eszközein a saját operációs rendszere futna a Google Androidja helyett.","id":"20191219_facebook_operacios_rendszer_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c28873-d3d9-42c9-ba9e-e6d3b5165311","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_facebook_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. december. 19. 20:03","title":"Saját operációs rendszert épít a Facebook, kukázná az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","shortLead":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","id":"20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab84984-9b3b-4911-bf18-9ecbdac2f40f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","timestamp":"2019. december. 19. 16:21","title":"TASZ: Nincs garancia a helyi választási irodák vezetőinek politikai függetlenségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]