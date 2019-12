Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e26d371-a7b9-41a8-9222-b42a889b4d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia elnöke többek között a magyar tudományosság jövőjéről is beszélt egy podcastban.","shortLead":"Az Akadémia elnöke többek között a magyar tudományosság jövőjéről is beszélt egy podcastban.","id":"20191222_Lovasz_Laszlo_En_ebbe_nem_egyeztem_bele_erobol_vittek_ezt_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e26d371-a7b9-41a8-9222-b42a889b4d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357809d9-d4b2-4b37-b39a-564a6fea157a","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Lovasz_Laszlo_En_ebbe_nem_egyeztem_bele_erobol_vittek_ezt_keresztul","timestamp":"2019. december. 22. 21:00","title":"Lovász László: Én ebbe nem egyeztem bele, erőből vitték ezt keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","id":"20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abc6144-636a-430f-bb86-a558c86fb6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","timestamp":"2019. december. 22. 13:23","title":"Most az Emmi adott ki egy közleményt a NAT-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt a megújuló energiaforrások elől. Élesen eltérnek a vélemények az atomenergiáról. Bemutatjuk az érveket pró és kontra.","shortLead":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt...","id":"20191221_Atomenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25061f-0e78-4192-961f-02e546c3dcb6","keywords":null,"link":"/360/20191221_Atomenergia","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"A világ legdrágább vízforralója, amely segíthet mérsékelni a klímaváltozást. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A több százezer nem fizető állampolgár orvosi ellátását veszélybe sodró tb-törvény még nem rögtön élesedik az új év első napján, a családvédelmi akcióterv két pontja azonban most lép majd életbe. Egyszerűsítik az adórendszert és több céges adatot mutatnak meg a NAV-nak 2020-ban. És persze újra örülhetnek a sportolók, valamint a sportlétesítmények építői.","shortLead":"A több százezer nem fizető állampolgár orvosi ellátását veszélybe sodró tb-törvény még nem rögtön élesedik az új év...","id":"20191221_2020_valtozasok_ado_koltsegvetes_fizetesek_tb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169508f-a9ef-44e3-91ae-45608c5b354a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_2020_valtozasok_ado_koltsegvetes_fizetesek_tb","timestamp":"2019. december. 21. 07:00","title":"Így változik az életünk 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi becsléseknél magasabb, illetve összhangban áll a különféle hazai és nemzetközi várakozásokkal - olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében.","shortLead":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi...","id":"20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39571996-2c47-445c-a931-80e7838235d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","timestamp":"2019. december. 21. 13:34","title":"Derűlátó pénzügyminisztériumi előrejelzés a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház állományának negyede írta alá.","shortLead":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház...","id":"20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031c0ed-a06c-4cce-be5b-c7e9ad6fa0fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","timestamp":"2019. december. 21. 12:52","title":"A Szent Margit dolgozói védelmükbe vették a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai alkalmazást, a TikTok-ot az amerikai haditengerészet.","shortLead":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai...","id":"20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e7f1c2-3f9f-4f77-96a8-d95b0df03a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","timestamp":"2019. december. 21. 14:58","title":"Az amerikai haditengerészetnél is betiltották a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult az ügyben.","shortLead":"Nyomozás indult az ügyben.","id":"20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6f9fee-3783-4238-8790-a46df22e73bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","timestamp":"2019. december. 21. 19:36","title":"A komlói sár ejtette csapdába a kamionost, aki 40 tonna szemetet rakott le illegálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]