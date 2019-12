Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","shortLead":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","id":"20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01964667-c0e2-4f69-90ba-d3d2bf2afc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","timestamp":"2019. december. 22. 17:07","title":"Kilenc iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok 2016 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közös énekléssel állnak ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemért.","shortLead":"Közös énekléssel állnak ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemért.","id":"20191223_Szinesznok_fogtak_ossze_a_jatek_szabadsagaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a8bc82-d10c-411e-a20e-6fc794e1386e","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Szinesznok_fogtak_ossze_a_jatek_szabadsagaert","timestamp":"2019. december. 23. 09:51","title":"Színésznők fogtak össze a játék szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","shortLead":"Hiánypótló körkép a Blikktől: ezt eszik a politikusok karácsonykor.","id":"20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15afe16-b930-4ab1-b2a8-ea9d384384f9","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Nemeth_Szilard_karacsonyi_menuje_meglepoen_visszafogott","timestamp":"2019. december. 23. 07:40","title":"Németh Szilárd karácsonyi menüje meglepően visszafogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek. 