Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098b2f7a-fa42-4fd5-b7e2-f3547349d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sárgászöld trutymó eltávolítása napokig tarthat. Az anyag egy helyi cégtől juthatott a sztrádáig.","shortLead":"A sárgászöld trutymó eltávolítása napokig tarthat. Az anyag egy helyi cégtől juthatott a sztrádáig.","id":"20191223_rakkelto_anyag_autopalya_detroit_krom_mereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098b2f7a-fa42-4fd5-b7e2-f3547349d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2d1107-77b7-409b-b738-0bde75e482fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_rakkelto_anyag_autopalya_detroit_krom_mereg","timestamp":"2019. december. 23. 19:15","title":"Rákkeltő anyag folyt ki egy autópályára Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","shortLead":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","id":"20191223_Egyedi_RollsRoyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edbdc09-0ba5-41f3-9446-17071465c5f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Egyedi_RollsRoyce","timestamp":"2019. december. 23. 11:11","title":"Egyedi ez a Rolls-Royce Phantom, de nem a szokásos sznob módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább hajlamosabb szélsőjobboldali megnyilvánulásokra. A február végén megválasztandó parlamentbe a magyar pártok a mostani állás szerint nem jutnának be.","shortLead":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább...","id":"20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04001e3-d260-4e2b-982f-4e3b1026d6db","keywords":null,"link":"/360/20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","timestamp":"2019. december. 24. 12:01","title":"Szeretettel Pozsonyból: A karácsonyi üdvözlet a szélsőjobb megerősödéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","shortLead":"Egy elsüllyedt hajóból 2500 liter dízelolaj került a tengerbe.","id":"20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd38d00e-5e9b-4534-9ed7-652d26ddc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c80fd8-269e-4cce-9a26-35e621fc1915","keywords":null,"link":"/elet/20191223_olajfolt_galapagos_sziget_vedett_allat_teknos","timestamp":"2019. december. 23. 20:30","title":"Méretes olajfolt fenyegeti a galápagosi teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","shortLead":"Az amerikai elnök nagyon nincs oda a szélenergiáért.","id":"20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d3426-019c-4e6e-ab08-c356b4c52d21","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Donald_Trump_Soha_nem_ertettem_a_szeleket","timestamp":"2019. december. 23. 10:30","title":"Donald Trump: Soha nem értettem a szeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A plébániai közösségek megújulásáról, az egyházi szociális intézmények bürokratikus terheiről, az idősek és a romák helyzetéről is beszélt az esztergom-budapesti érsek. \r

","shortLead":"A plébániai közösségek megújulásáról, az egyházi szociális intézmények bürokratikus terheiről, az idősek és a romák...","id":"20191224_Erdo_Peter_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85a0f97-5f7f-4a47-bfdf-e697f8719c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Erdo_Peter_interju","timestamp":"2019. december. 24. 08:55","title":"Erdő Péter: Az egyház nem jótékonysági szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester-helyettes állítja: Máté Gábor marad a Katona igazgatója, az Újszínházat viszont vizsgálják.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes állítja: Máté Gábor marad a Katona igazgatója, az Újszínházat viszont vizsgálják.","id":"20191223_Gy_Nemeth_Erzsebet_Dorner_Gyorgy_amokfutast_rendez_a_zaklatasi_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f69e22-c7e3-4213-b11e-53360c50b115","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Gy_Nemeth_Erzsebet_Dorner_Gyorgy_amokfutast_rendez_a_zaklatasi_ugyben","timestamp":"2019. december. 23. 07:17","title":"Gy. Németh Erzsébet: Dörner György ámokfutást rendez a zaklatási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd0360b-644b-44f1-b2bf-34318c9f0ca6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több előfizetőre van szüksége a biztonságos működés érdekében a hobbifotósok közt is nagyon népszerű Flickrnek.","shortLead":"Több előfizetőre van szüksége a biztonságos működés érdekében a hobbifotósok közt is nagyon népszerű Flickrnek.","id":"20191223_flickr_megszunhet_elofizeteses_kepmegoszto_fototarolo_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd0360b-644b-44f1-b2bf-34318c9f0ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c00f4a-a1f2-434f-8d63-fe12602ab093","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_flickr_megszunhet_elofizeteses_kepmegoszto_fototarolo_szolgaltatas","timestamp":"2019. december. 23. 09:03","title":"Nagy a baj, megszűnhet a fotósok kedvenc oldala, a Flickr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]