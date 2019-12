Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és a keresztény közösségek megújulására szólított fel.","shortLead":"A Szent Péter téren karácsony második napján mondott beszédében a pápa \"a tegnap és ma\" mártírjainak emlékezésére és...","id":"20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7644429-8711-4bea-a8b4-ca11113b4446","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_megkovezett_Szent_Istvanrol_beszelt_a_Ferenc_papa","timestamp":"2019. december. 26. 14:45","title":"A megkövezett Szent Istvánról beszélt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos vádakkal álltak elő az állítólagos áldozatai.","shortLead":"Súlyos vádakkal álltak elő az állítólagos áldozatai.","id":"20191227_Meztelen_jeges_furdo_veres_masszazs__egy_anglikan_tiszteletesnek_ezekrol_kell_elszamolnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690f48d5-d80d-46d4-b586-2883ace205b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047c6723-169c-4957-83a9-35890c95bb1b","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Meztelen_jeges_furdo_veres_masszazs__egy_anglikan_tiszteletesnek_ezekrol_kell_elszamolnia","timestamp":"2019. december. 27. 11:33","title":"Meztelen jeges fürdő, verés, masszázs – egy anglikán tiszteletesnek ezekről kell elszámolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","id":"20191226_2019_hazai_kronikaja__3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c8e4b-7127-4e7a-816e-c45ea568243f","keywords":null,"link":"/360/20191226_2019_hazai_kronikaja__3","timestamp":"2019. december. 26. 16:00","title":"A kormány újabb intézményeket fojtogat – 2019 hazai krónikája / 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek vették magukhoz a hatalmat. Idén megmutatta, hogy nyolcvan felett is igazán veszélyesek tudnak lenni a nők, és a lázadásnak nincs korhatára. Nekem 2019-ben ő volt az év embere. ","shortLead":"Jane Fonda az ősz hajú barátaival egy olyan időszakban adott pluszenergiákat a klímamozgalomnak, amikor a tinédzserek...","id":"20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefb6d73-a38c-4a78-be95-c51931aef685","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Jane_Fonda_80_felett_is_a_nyelvet_nyujtja_a_hatalomnak","timestamp":"2019. december. 27. 14:00","title":"Aki 80 felett is a nyelvét nyújtja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön a klímabarát működésre.","shortLead":"A főpolgármester többek között az átláthatóságot várja el az új vezérigazgatótól, illetve hogy a vállalat felkészüljön...","id":"20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b9be4-8fea-4c96-9441-54c5cd4396e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88712dc-e0f2-45d8-b095-7ed7101eca60","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Martha_Imret_nevezte_ki_a_FOTAV_elere_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 28. 12:56","title":"Mártha Imrét nevezte ki a Főtáv élére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799707fe-94ad-464b-b25c-cddbd20717fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint ötmillió forintnyi készpénzzel és karácsonyi ajándékokkal teli talált hátizsákot adott le szenteste a rendőrségen egy járókelő a németországi Krefeldben.



","shortLead":"Több mint ötmillió forintnyi készpénzzel és karácsonyi ajándékokkal teli talált hátizsákot adott le szenteste...","id":"20191226_Talalt_16_ezer_eurot_leadta_a_rendorsegen_es_jutalmat_sem_kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=799707fe-94ad-464b-b25c-cddbd20717fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab069822-aee4-4e3a-a55e-8d4b399e8239","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Talalt_16_ezer_eurot_leadta_a_rendorsegen_es_jutalmat_sem_kert","timestamp":"2019. december. 26. 14:51","title":"Talált 16 ezer eurót, leadta a rendőrségen és jutalmat sem kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","shortLead":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","id":"20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f93351-3cde-4ca2-8461-99475e339e8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","timestamp":"2019. december. 27. 15:00","title":"106 milliárd forintért vehet motorvonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]