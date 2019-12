Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kitüntetettek zöme a közösségi munkájáért kap elismerést.","shortLead":"A kitüntetettek zöme a közösségi munkájáért kap elismerést.","id":"20191228_Magyar_holokauszttuleloket_is_kituntet_II_Erzsebet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37ef914-4f85-44a1-85e6-71c2497b20de","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Magyar_holokauszttuleloket_is_kituntet_II_Erzsebet","timestamp":"2019. december. 28. 08:44","title":"Magyar holokauszttúlélőket is kitüntet II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt írták át a törvényt – magyarázta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.","shortLead":"Nincs szó utólagos törvénymódosításról, hogy helyettes államtitkár lehessen Rácz Zsófia, hiszen még a kinevezése előtt...","id":"20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f2f11-e148-4ae1-aa91-d113f3fd0e7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Novak_Katalin_ugy_vedte_meg_Racz_Zsofia_kinevezeset_hogy_bar_inkabb_ne_tette_volna","timestamp":"2019. december. 28. 14:53","title":"Novák Katalin úgy védte meg Rácz Zsófia kinevezését, hogy bár inkább ne tette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csuprik Etelka generációja egyik legkiemelkedőbb zongoristája volt Ukrajnában; 56. évében hunyt el.","shortLead":"Csuprik Etelka generációja egyik legkiemelkedőbb zongoristája volt Ukrajnában; 56. évében hunyt el.","id":"20191229_Meghalt_Csuprik_Etelka_zongoramuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7873cfa5-140a-43e1-b86e-05390b8a0ab1","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_Meghalt_Csuprik_Etelka_zongoramuvesz","timestamp":"2019. december. 29. 11:50","title":"Meghalt Csuprik Etelka zongoraművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A négy díler 2900 adagot tudott eladni két év alatt.","shortLead":"A négy díler 2900 adagot tudott eladni két év alatt.","id":"20191229_Varazsdohanyt_arulo_diler_bandat_fogtak_a_Hos_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e369f1f3-cce9-46ae-a159-8235f53d831e","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Varazsdohanyt_arulo_diler_bandat_fogtak_a_Hos_utcaban","timestamp":"2019. december. 29. 08:50","title":"\"Varázsdohányt\" áruló díler bandát fogtak a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c475b326-9263-4108-bcc4-fd35d2dbde4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az akció során kapott el egy fertőzést.","shortLead":"Még az akció során kapott el egy fertőzést.","id":"20191228_Meghalt_az_egyik_kommandos_aki_segitett_kimenteni_a_thaifoldi_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c475b326-9263-4108-bcc4-fd35d2dbde4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2bf273-86ca-414c-aa63-5fee751eb482","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Meghalt_az_egyik_kommandos_aki_segitett_kimenteni_a_thaifoldi_gyerekeket","timestamp":"2019. december. 28. 12:34","title":"Meghalt az egyik kommandós, aki segített kimenteni a thaiföldi gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. Sokféleképp lehetne összefoglalni az év történéseit, mi ezúttal azt néztük meg, önök melyik cikkeinket olvasták a leginkább a Gazdaság és a Vállalkozás rovatokban.","shortLead":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is...","id":"20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe4ed77-a888-4302-a908-fcdad0cd78e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","timestamp":"2019. december. 29. 07:00","title":"És akkor megnéztük, mi érdekelte önöket 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most kell vásárolni, úgysem lesznek sokan – gondolta egyszerre mindenki.","shortLead":"Most kell vásárolni, úgysem lesznek sokan – gondolta egyszerre mindenki.","id":"20191228_Lezartak_az_Allee_parkolojat_annyian_probaltak_bejutni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d584d2-25a6-4104-8b93-df9c5caea2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191228_Lezartak_az_Allee_parkolojat_annyian_probaltak_bejutni","timestamp":"2019. december. 28. 15:56","title":"Lezárták az Allee parkolóját, annyian próbáltak bejutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is sokat tanulhat.","shortLead":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is...","id":"20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88ee36-87e9-47c6-897b-3d8586bbb995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","timestamp":"2019. december. 29. 08:03","title":"Kína csinált egy mesterséges Napot, 200 millió Celsius-fokkal állítanának elő \"végtelen\" mennyiségű energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]