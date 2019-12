Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az E10-es üzemanyag, ami kevésbé környezetkárosító.","shortLead":"Jön az E10-es üzemanyag, ami kevésbé környezetkárosító.","id":"20191230_uzemanyag_benzin_tankolas_e10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507dcc60-ecda-44b6-bee1-426a71c00dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_uzemanyag_benzin_tankolas_e10","timestamp":"2019. december. 30. 05:55","title":"Új benzinfajta érkezik a magyar kutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb rendőrség a gyereket megtalálta, elrablóját viszont változatlanul keresik.","shortLead":"A szerb rendőrség a gyereket megtalálta, elrablóját viszont változatlanul keresik.","id":"20191229_Megtalaltak_a_bortonbol_szabadult_pedofil_altal_elrabolt_kislanyt_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e145d840-517c-4dcb-8e0a-6b16715f716f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Megtalaltak_a_bortonbol_szabadult_pedofil_altal_elrabolt_kislanyt_Szerbiaban","timestamp":"2019. december. 29. 19:40","title":"Megtalálták a börtönből szabadult pedofil által elrabolt kislányt Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020 első felében csökkenthetik a vállalkozások adóterheit - jelentette be a Pénzügyminisztérium államtitkára.\r

","shortLead":"2020 első felében csökkenthetik a vállalkozások adóterheit - jelentette be a Pénzügyminisztérium államtitkára.\r

","id":"20191229_Jon_az_ujabb_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43630191-bd91-4dca-86d0-9f67c0fb9b70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Jon_az_ujabb_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 29. 12:50","title":"Jön az újabb gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál. A sencseni bíróság kimondta, hogy ez illegális orvosi tevékenységnek minősül, a művelet ráadásul nem is lett sikeres.","shortLead":"Ho Csian-kuj és kutatótársai génszerkesztéssel próbáltak HIV-rezisztenciát kialakítani egy születendő ikerpárnál...","id":"20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2200f40a-64b7-4f90-8ea4-a9d8a94ae04b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_borton_genszerkesztes_ikerpar_ho_csian_kuj_crispr","timestamp":"2019. december. 30. 13:03","title":"Börtönre ítélték a génszerkesztett ikreken dolgozó kínai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","shortLead":"A védelmi jellegű légicsapás során fegyverraktárakat és parancsnoki irányító központokat támadtak az amerikai egységek.","id":"20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab115a7-2193-48a4-8205-8bc8ebc1adb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56482fb-1e75-4141-bdaf-e0376f2c051e","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_irak_sziria_legicsapas_egyesult_allamok","timestamp":"2019. december. 30. 05:16","title":"Iraki és szíriai célpontokat bombázott drónokkal az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján képes azt megmondani, hogy mi okozza a változásukat.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján...","id":"20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da76c9a-c535-4ae1-afc9-525de4f06b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","timestamp":"2019. december. 30. 08:03","title":"Egy új algoritmus az árnyékok alapján megmondja, mi történik a videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","shortLead":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","id":"20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817185dd-e37b-4b06-b444-469ca5a9462b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","timestamp":"2019. december. 31. 06:41","title":"Időutazó: 500 km-nél is kevesebb van ebben az eladó Lamborghini Diablóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544d0e-3807-41e8-8f0d-921fa7899a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","timestamp":"2019. december. 29. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, melyik 2019-ben a 100 legrosszabb jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]