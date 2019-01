Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne a lebonyolításban.","shortLead":"A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége szándéknyilatkozatban jelezte a nemzetközi szövetségnek, hogy részt venne...","id":"20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4950b776-dec4-4c3c-bd9d-5c9d64da6e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b1f9e7-73da-4182-8a4c-6309284dcd07","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Kosarlabda_Ebt_rendezne_Magyarorszag","timestamp":"2019. január. 16. 10:19","title":"Kosárlabda-Eb-t rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának rangadóját.","shortLead":"Március 2-án, szombaton 20.45 órai kezdettel rendezik Madridban a Real és a címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatának...","id":"20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca29f-2dd6-4380-8cfc-a3f4d8b0e7b5","keywords":null,"link":"/sport/20190114_el_clasico_real_madrid_barcelona_spanyol_foci","timestamp":"2019. január. 14. 20:16","title":"Megvan a következő El Clásico időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chooseco nevű könyvkiadó 25 millió dolláros, azaz csaknem 7 milliárd forintnyi kártérítést szeretne kapni, mert szerintük tőlük lopott a Netflix.","shortLead":"A Chooseco nevű könyvkiadó 25 millió dolláros, azaz csaknem 7 milliárd forintnyi kártérítést szeretne kapni, mert...","id":"20190114_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_tortenet_choose_your_own_adventure_chooseco_karterites_szerzoi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c790d6-92ae-44e0-ba86-e05ef4ac6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf7ae9-3196-49ad-952f-af7223f2061a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_netflix_black_mirror_bandersnatch_interaktiv_tortenet_choose_your_own_adventure_chooseco_karterites_szerzoi_jog","timestamp":"2019. január. 14. 14:03","title":"Beperelte a Netflixet egy könyvkiadó az új Black Mirror miatt, mert szerintük loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg az üvöltő ifjúság zenéjének titkát.","shortLead":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg...","id":"20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0679802-0838-4ac4-b125-dba3f5456d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","timestamp":"2019. január. 16. 09:21","title":"Óriási megfejtést adott egy pécsi besúgó a popzene sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb11e5a-523f-425a-bcd3-ddc0a1a70624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól látszik, hogy a sportosan elegáns design miatt ezúttal is elbukunk némi praktikumot. ","shortLead":"Jól látszik, hogy a sportosan elegáns design miatt ezúttal is elbukunk némi praktikumot. ","id":"20190115_ime_az_uj_kecskemeti_mercedes_cla_sportos_kombi_kivitele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddb11e5a-523f-425a-bcd3-ddc0a1a70624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d770a-1e0f-499d-ba1c-7e6f68e76e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ime_az_uj_kecskemeti_mercedes_cla_sportos_kombi_kivitele","timestamp":"2019. január. 15. 13:21","title":"Ilyen lehetne az új kecskeméti Mercedes CLA sportos kombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második 16-án, szerdától következik, 16 és 22 óra között, majd egész hétvégén.","shortLead":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második...","id":"20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd1fe74-cb6b-4581-9389-d6148530acd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","timestamp":"2019. január. 15. 12:41","title":"Szerdán újra füstölhetnek a 3-as metró északi állomásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a007b-0a71-4f24-aec3-55bdb25b75c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legkevésbé kedvező gazdasági helyzetben lévő dél-olasz Puglia tartományának fővárosa, a 330 ezres Bari polgármesteri hivatala forradalmi újítással állt elő. ","shortLead":"Az egyik legkevésbé kedvező gazdasági helyzetben lévő dél-olasz Puglia tartományának fővárosa, a 330 ezres Bari...","id":"20190115_Leszednek_imadott_robogoikrol_az_olaszokat_meg_fizetnek_is_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=598a007b-0a71-4f24-aec3-55bdb25b75c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f887b3a-5d4a-4a35-807f-2db632fd94bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Leszednek_imadott_robogoikrol_az_olaszokat_meg_fizetnek_is_erte","timestamp":"2019. január. 15. 10:31","title":"Leszednék imádott robogóikról az olaszokat, még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]