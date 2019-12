Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","id":"20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aba2ec-b8a4-4fb2-adc3-4a394769d121","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 31. 02:26","title":"Halálra vertek egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","shortLead":"Természetesen stadionos képek is vannak benne! Mészáros Lőrinc viszont nem került bele.","id":"20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a3ef92-5d21-491c-997e-7a7c5a33013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c91f94-b0ac-4e98-ba38-88bfca4ee841","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Orban_Viktor_videot_keszitett_idei_everol","timestamp":"2019. december. 31. 10:59","title":"Mennyi diktátor egy helyen: Orbán Viktor videót készített idei évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján képes azt megmondani, hogy mi okozza a változásukat.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján...","id":"20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da76c9a-c535-4ae1-afc9-525de4f06b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","timestamp":"2019. december. 30. 08:03","title":"Egy új algoritmus az árnyékok alapján megmondja, mi történik a videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","shortLead":"A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, sérültekről egyelőre nem tudni.","id":"20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3cdfa-4556-4d49-a101-95a84fb91599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4175e-1e0c-47a1-8d6a-4c29bb44fb09","keywords":null,"link":"/vilag/20191230_Fegyverrel_akartak_kirabolni_egy_Starbucksot_Berlinben","timestamp":"2019. december. 30. 15:07","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy Starbucksot akartak kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.","shortLead":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi...","id":"20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e247e431-490e-4c3b-8f1e-b91cdc76a0bd","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","timestamp":"2019. december. 29. 21:21","title":"Az élcsapatok nyertek a kosárlabda NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság emberei.","shortLead":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság...","id":"20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4a377-451a-42a1-a540-73b565521b49","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","timestamp":"2019. december. 30. 08:25","title":"Több száz tonna veszélyes árut vont ki a forgalomból az idén a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f5a947-d37f-4513-b20b-6496caf354b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A klímaváltozás elleni harcot állítják a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába.","shortLead":"A klímaváltozás elleni harcot állítják a New York-i Times Square újévi ünnepségének középpontjába.","id":"20191229_Ujevi_klimaparti_a_Times_Squareen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f5a947-d37f-4513-b20b-6496caf354b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a3b3f2-b405-4ec8-8977-e65615db657f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Ujevi_klimaparti_a_Times_Squareen","timestamp":"2019. december. 29. 16:17","title":"Újévi klímaparti a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]