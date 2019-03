Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és megfőzte.\r

","shortLead":"Ugyancsak megosztotta rajongóit a szecsuáni séf azzal, hogy élő adásban ölt meg egy szalamandrát, majd feldarabolta és...","id":"20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2934b07-d150-4aaa-9d78-0d3c70832d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5241de-f042-40df-be74-93dfcd72942e","keywords":null,"link":"/elet/20190321_A_vereskezu_sztarszakacs","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"A véreskezű sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb káprázatos fotót küldött haza a Jupiternél dolgozó Juno űrszonda, amely most egy másik szögből kapta le a bolygón dúló viharokat.","shortLead":"Újabb káprázatos fotót küldött haza a Jupiternél dolgozó Juno űrszonda, amely most egy másik szögből kapta le a bolygón...","id":"20190322_jupiter_vihar_juno_urszonda_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db5acb-f7d5-4096-82c4-045a75cf33c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_jupiter_vihar_juno_urszonda_nasa","timestamp":"2019. március. 22. 20:33","title":"Bámulatos fotó készült a Jupiteren tomboló viharokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök állítja: nagyon jó a személyes kapcsolatuk.","shortLead":"A francia elnök állítja: nagyon jó a személyes kapcsolatuk.","id":"20190322_emmanuel_macron_orban_viktor_fidesz_epp_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c184d-284b-46a3-91a5-5e49b723ec74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_emmanuel_macron_orban_viktor_fidesz_epp_felfuggesztes","timestamp":"2019. március. 22. 19:05","title":"Macron nem vitte túlzásba Orbán üdvözlését Brüsszelben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","shortLead":"A producerek viszont megfúrták Danny Boyle ötletét.","id":"20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c90e7d-cb50-4640-8dcc-36e366fb547f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b469a34-3c54-497b-86fe-6ee103d06f62","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_James_Bond_egy_no_karjaiban_halt_volna_meg","timestamp":"2019. március. 22. 14:54","title":"James Bond egy nő karjaiban halt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Blaha Lujzától Móricz Zsigmondig, monarchistáktól horthystákig terjed azoknak a köre, akik száz évvel ezelőtt, esetenként teljesen különböző okok miatt támogatták a Tanácsköztársaságot. Bár Magyarország 1919-ben is nagyon megosztott volt, egy rövid ideig nagyon népszerű volt a proletár forradalom, amelyet pontosan száz éve \"kiáltottak ki\".","shortLead":"Blaha Lujzától Móricz Zsigmondig, monarchistáktól horthystákig terjed azoknak a köre, akik száz évvel ezelőtt...","id":"20190321_tanacskoztarsasag_1919","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8c8396-4259-4c74-9e2a-ad1a978bb162","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_tanacskoztarsasag_1919","timestamp":"2019. március. 21. 11:30","title":"Tanácsköztársaság lett a tanácstalan köztársaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ff340a-36ac-4553-85b6-89fd9dc1c748","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem négyszer annyian utaztak rajta, mint amennyi ember szállítására alkalmas volt.","shortLead":"Majdnem négyszer annyian utaztak rajta, mint amennyi ember szállítására alkalmas volt.","id":"20190321_Elsullyedt_egy_tulterhelt_komp_Irakban_sokan_megfulladtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ff340a-36ac-4553-85b6-89fd9dc1c748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a47e9e5-a8f2-4ae6-9bc3-0b173a4ec6a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Elsullyedt_egy_tulterhelt_komp_Irakban_sokan_megfulladtak","timestamp":"2019. március. 21. 16:53","title":"Elsüllyedt egy túlterhelt komp Irakban, sokan megfulladtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","shortLead":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","id":"20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cda95d-dd5c-4431-958c-e5b1b02c389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","timestamp":"2019. március. 21. 09:49","title":"Mexikóban fogtak el egy 2001 óta körözött magyart, nyomban vádat is emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak az Ultima Thule aszteroidára.","shortLead":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak...","id":"20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c100ed4d-d28a-409c-bac4-4dbabe89a2b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","timestamp":"2019. március. 21. 18:05","title":"Frankenstein a világűrben: megfejtették, hogy jöhetett létre a hóember alakú kisbolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]