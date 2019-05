Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","shortLead":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","id":"20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f24c1-a9f1-481f-99dd-457e14ef99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Independent: Pénteken Theresa May bejelentheti a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy a nacionalista politikusok fenyegetik az európai szolidaritást.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy a nacionalista politikusok fenyegetik...","id":"20190523_jean_claude_juncker_europai_unio_nacionalista_politikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff46af5-df6d-4425-8aa7-5e8f104d9c63","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_jean_claude_juncker_europai_unio_nacionalista_politikusok","timestamp":"2019. május. 23. 11:13","title":"Az \"ostoba nacionalistákat\" ostorozza Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","shortLead":"Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. ","id":"20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c18efc-03d9-46ec-bb4f-68163baa05c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bd30f-98ab-449e-bec9-57b3d174d618","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Gyonni_akart_de_inkabb_kirabolta_es_megfenyegette_a_tati_plebanost","timestamp":"2019. május. 22. 15:39","title":"Gyónás után kirabolta és megfenyegette a táti plébánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d42b8-5f53-49cc-a30a-cbfe08418005","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Facebook-posztban reagáltak a Trónok harca befejezésére.\r

","shortLead":"Facebook-posztban reagáltak a Trónok harca befejezésére.\r

","id":"20190522_A_cseh_kulugyminiszterium_udvozolte_az_uj_westerosi_kiralyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20d42b8-5f53-49cc-a30a-cbfe08418005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb2062-bbb8-4463-8877-c4beb8cc2c24","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_A_cseh_kulugyminiszterium_udvozolte_az_uj_westerosi_kiralyt","timestamp":"2019. május. 22. 12:25","title":"A cseh külügyminisztérium üdvözölte az új westerosi királyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","id":"20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ead37-327b-49ca-8405-f4a9a21d49f3","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","timestamp":"2019. május. 22. 12:28","title":"Fotók: Vízaknából szedtek ki egy lovat a tűzoltók Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","shortLead":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","id":"20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae729f3e-bf53-4b0a-976c-6b550befc950","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","timestamp":"2019. május. 21. 16:24","title":"Fel is mentették a szabadságpárti minisztereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Speciális barázdákat véstek az útpályába.","shortLead":"Speciális barázdákat véstek az útpályába.","id":"20190523_Igy_szol_a_Republic_slagere_ha_rahajtanak_a_67es_gyorsutra__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4691f385-f699-4bbd-aeea-bf4ee1ca6272","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Igy_szol_a_Republic_slagere_ha_rahajtanak_a_67es_gyorsutra__video","timestamp":"2019. május. 23. 10:10","title":"Így szól a Republic slágere, ha ráhajtunk a 67-es gyorsútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt kirúgták a lap két ismert szerkesztőjét. 11 újságíró már be is jelentette, kilép a Kommerszantból.","shortLead":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt...","id":"20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8dba69-949f-4035-baa8-7c71764b9d7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:39","title":"Oroszországban is „hasít” a sajtószabadság – a legismertebb lap újságíróit rúgták ki egy cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]