[{"available":true,"c_guid":"7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze a NER-től.","shortLead":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze...","id":"20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fcb1d-a5c1-4b5d-8531-fea003c4dbce","keywords":null,"link":"/360/20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","timestamp":"2019. október. 31. 15:00","title":"Közpénzből pipálná le a magyar pénzküldő a bankokat és a PayPalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról és az időskori szerelemről is beszélt. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8d2284-51ce-4ede-9cbc-e74a70ededa4","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét, A nevem Dolemite-ot. Jobban járunk, ha az utóbbit tesszük.","shortLead":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét...","id":"20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ccd666-c205-4d63-b851-50fac78094c8","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","timestamp":"2019. október. 29. 20:00","title":"Pocakos, béna kungfumester sétapálcával: Eddie Murphy visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20191030_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2747a4be-a995-4d31-a136-15af1fc436b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","timestamp":"2019. október. 30. 05:50","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","shortLead":"Új alkalmazással és kifejezetten gyerekeknek készült zenei tartalommal újít a Spotify.","id":"20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140ab29c-bfaa-4289-b2c5-328a6b4c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1dec66-cc92-4b03-b6aa-e65510b6bbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_spotify_kids_streaming_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 30. 19:03","title":"Jön a Spotify Kids, a gyerekeknek készült zenelejátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 4. reaktorblokk csütörtökön 8 óra 16 perckor állt le \"automatikus védelmi működés\" miatt.","shortLead":"A 4. reaktorblokk csütörtökön 8 óra 16 perckor állt le \"automatikus védelmi működés\" miatt.","id":"20191031_pask_atomeromu_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea7b46-b149-4313-8bb6-fae1badbd6d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_pask_atomeromu_leallas","timestamp":"2019. október. 31. 10:18","title":"Leállt a paksi atomerőmű egyik blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar újságírók korlátozására külföldön is felfigyeltek, súlyos kamionbaleset Gyálon, konvertiplánok Budapest felett. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A magyar újságírók korlátozására külföldön is felfigyeltek, súlyos kamionbaleset Gyálon, konvertiplánok Budapest...","id":"20191029_Radar360_Handot_megszavaztak_Zente_megkapta_gyogyszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6c717-75be-4a0b-a93d-8c6f089f748c","keywords":null,"link":"/360/20191029_Radar360_Handot_megszavaztak_Zente_megkapta_gyogyszeret","timestamp":"2019. október. 29. 17:30","title":"Radar360: Handót támogatták, Zente megkapta gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A londoni parlament alsóháza megszavazta az előrehozott parlamenti választás kiírását. December 12-én voksolnak újra a britek.","shortLead":"A londoni parlament alsóháza megszavazta az előrehozott parlamenti választás kiírását. December 12-én voksolnak újra...","id":"20191029_brit_parlament_boris_johnson_elorehozott_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae61e614-bee2-4e40-a234-2912550d7501","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_brit_parlament_boris_johnson_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 29. 21:40","title":"Megszavazta a brit parlament, jöhet az újabb választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]