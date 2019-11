Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírünk van Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének: az internetezők elkapták, majd mémekbe zárták a démonokat, amelyeket a tudatlan jógázók véletlenül világunkra szabadítottak. ","shortLead":"Jó hírünk van Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének: az internetezők elkapták, majd mémekbe zárták...","id":"20191121_Breking_befogtak_a_jogamatracrol_elszabadult_demonokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01a4df-89e1-4e85-9a5e-1154148518de","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Breking_befogtak_a_jogamatracrol_elszabadult_demonokat","timestamp":"2019. november. 21. 11:45","title":"Bréking: a mémek befogták a jógamatracról elszabadult démonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen vannak ezen a véleményen, ahogy ez a Bloomberg Business Weekből kiderül, mert Trump elnök épp azt nem érte el, amit állítólag szándékozott. Azonkívül ugyanott tart most, mint a háborúskodás kezdetén, csak közben komoly veszteségeket szenvedett el mindkét fél.","shortLead":"Egyre többen vannak ezen a véleményen, ahogy ez a Bloomberg Business Weekből kiderül, mert Trump elnök épp azt nem érte...","id":"20191119_Elveszitette_az_ertelmet_Trump_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7e3de-1aca-4fee-a8ec-1ad023638639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Elveszitette_az_ertelmet_Trump_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruja","timestamp":"2019. november. 19. 15:33","title":"Elveszítette az értelmét Trump Kína elleni kereskedelmi háborúja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9added-1870-43ac-ac2a-342698a5cc75","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191121_Marabu_FekNyuz_Nelkuled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9added-1870-43ac-ac2a-342698a5cc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e6e9e8-2e1c-4d5e-94ce-db9ddb23fb14","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Marabu_FekNyuz_Nelkuled","timestamp":"2019. november. 21. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Nélküled","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eger új polgármestere járt közben az uszodát kereső csapatnak. ","shortLead":"Eger új polgármestere járt közben az uszodát kereső csapatnak. ","id":"20191120_shane_tusup_uszas_edzes_eger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c5a645-2c08-4b54-bcae-56b911d9943d","keywords":null,"link":"/sport/20191120_shane_tusup_uszas_edzes_eger","timestamp":"2019. november. 20. 16:20","title":"Egerbe viszi edzeni úszóit Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b67147-8323-4c01-8cf8-112476dc560d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus helyi idő szerint kedden este egyhangúlag megszavazta a tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot.\r

