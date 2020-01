Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kulka Jánosé volt az újévi köszöntő az RTL Klubban
Ne féljetek szeretni - ezt üzente a népszerű színész.
2020. január. 01. 08:44 Magyarázza a BKV, mi a helyzet a béremeléssel
Még nem zárultak le a tárgyalások, és elkötelezettek a béremelés mellett, de hogy végül lesz-e, vagy nem, az nem derül ki közleményükből.
2019. december. 31. 14:56 Több mint 500 ezer Telenor-ügyfél örülhet holnaptól: növelnek a külföldi adatforgalmi keretén
Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható mobilinternetes adatkeretet a Telenor.
2019. december. 31. 08:03 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható...","id":"20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db2928f-1c7a-4818-8220-90913404a9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","timestamp":"2019. december. 31. 08:03","title":"Több mint 500 ezer Telenor-ügyfél örülhet holnaptól: növelnek a külföldi adatforgalmi keretén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Győrfi Megerősített szolgálattal készülnek a mentők szilveszterre
Győrfi Pál szerint a szilveszter az egyik legnagyobb erőpróbája a mentőknek.
2019. december. 31. 15:14 Megrongálták Picasso egyik képét a londoni Tate Modernben
A feltételezett elkövető tagadja tettét.
2019. december. 31. 16:05 Tüntetők törtek be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségére
A több ezer tüntető amerikai zászlókat is égetett, illetve azt kiabálták, hogy "Halál Izraelre" és "Le Trumppal".
2019. december. 31. 12:44 Nyolc embert raboltak el egy görög tartályhajóról
Kamerun partjainál történt az eset.
2019. december. 31. 09:31 tartályhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb752cdc-b0c1-4776-bedf-94241cf1469d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat az eredetmániás Kásler Miklós minisztériumától, Gulyás Gergely pedig máig elfelejtette érdemben megcáfolni, hogy az állami bérlakások visszavételét tervezték. Összeszedtük 2019-es cikkeink eddig nem ismert utóéletét. Bepereltük a magyarságkutatással sumákoló Kásleréket
Fél éve nem válaszol az Emmi a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatos kérdéseinkre, ezért kipereljük az adatokat az eredetmániás Kásler Miklós minisztériumától, Gulyás Gergely pedig máig elfelejtette érdemben megcáfolni, hogy az állami bérlakások visszavételét tervezték. Összeszedtük 2019-es cikkeink eddig nem ismert utóéletét. Éves válogatásunk gyöngyszeme az Orbán Viktor kosztjáról gondoskodó Gundel-menza is, amit annyira meg akartak magyarázni, hogy kapitális kommunikációs bakit vétettek, hiszen eredetileg fogalmunk sem volt, mennyire olcsó itt a luxussomlói.
2019. december. 31. 07:00