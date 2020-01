Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4cf136-f1bd-4e2e-9bdc-48ea1df6f578","keywords":null,"link":"/sport/20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","timestamp":"2020. január. 02. 18:01","title":"Budapesten lesz Cristiano Ronaldóék bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és manipulált történettel bombáznak majd minket. Izgalmat az okozhat, melyik oldalra áll a Fidesz a klímavédelemről szóló információs háborúban.","shortLead":"Hiába a felismerés, hogy mennyire kártékonyak az álhírek, a módszer hatékonysága miatt 2020-ban még több hamis és...","id":"202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdbbb890-9ceb-4ad8-9df6-5b6c9ab90cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e777e-879c-4a40-acf5-2c621589b444","keywords":null,"link":"/360/202001__az_alhirek_diadala__torzitastol_ahazugsagig__seres_maria_visszater__el_sem_hiszed_mennyire","timestamp":"2020. január. 02. 15:00","title":"„El sem hiszed, mennyire”: 2020 is az álhírek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d1f233-8a9f-48ee-9e83-a3995fc2882a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Tízéves Magyarország legismertebb szatirikus- és álhírportálja, a Hírcsárda. A négyfős szerkesztőséget többek között az indulásról kérdeztük, arról, min múlik, hogy valamiből születik-e hír, és azt is elárulták, nehezebb dolguk van-e azóta, hogy a kormánypropaganda ennyire belehúzott. Interjúalanyaink szerzői álnéven nyilatkoztak, és kérésükre arcukat sem fotóztuk. ","shortLead":"Tízéves Magyarország legismertebb szatirikus- és álhírportálja, a Hírcsárda. A négyfős szerkesztőséget többek között...","id":"20200102_Minden_alkalommal_felfele_rugunk_Hircsarda_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d1f233-8a9f-48ee-9e83-a3995fc2882a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4144d7ce-0c91-4bb9-bb18-365a4924dc81","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Minden_alkalommal_felfele_rugunk_Hircsarda_interju","timestamp":"2020. január. 02. 20:00","title":"„Minden alkalommal felfelé rúgunk” – interjú a Hírcsárda készítőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5065f29-7fc2-4271-9894-fd485a7990b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olimpia és a foci-Eb évében rengeteg izgalom várható. Videós előrejelzés 2020 sporteseményeiről Horn Andrea és Gergely Márton tolmácsolásában. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb évében rengeteg izgalom várható. Videós előrejelzés 2020 sporteseményeiről Horn Andrea és...","id":"20200103_Mi_varhato_a_sportban_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5065f29-7fc2-4271-9894-fd485a7990b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03bcda-7f6d-402f-99e7-78f8010fe7f3","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_sportban_2020ban","timestamp":"2020. január. 03. 13:00","title":"Kijut-e az Eb-re a válogatott, mit tud majd Hosszú Katinka az olimpián? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást találnia gyártóknak, hogy a téli mínuszokban ne merüljön le gyorsabban a készülék.","shortLead":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást...","id":"20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058e8bfc-f211-4451-ac80-67eddaf05402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 02. 11:24","title":"Nem legenda: a hideg időben tényleg gyorsabban merül a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közúti veszélyeztetés bűntette mellett hivatalos személy elleni erőszakkal is gyanúsítják. ","shortLead":"Közúti veszélyeztetés bűntette mellett hivatalos személy elleni erőszakkal is gyanúsítják. ","id":"20200102_Elozetesbe_kerult_a_roman_no_aki_forgalommal_szemben_hajtott_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605bc710-fd6c-4630-a9d4-db3538f183af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Elozetesbe_kerult_a_roman_no_aki_forgalommal_szemben_hajtott_az_M0son","timestamp":"2020. január. 02. 17:13","title":"Előzetesbe került a román nő, aki forgalommal szemben hajtott az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","shortLead":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","id":"20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12dc9e6-fef3-4a95-a7f5-31611ea4f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","timestamp":"2020. január. 03. 05:48","title":"A magyarok fele használta már az e-közigazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit nagyobbacska. De ennek a fajtának az esetében nem a csacskaság a lényeg, hanem az, hogy a természetben nem előforduló mesterségesen \"előállított\" hibrid, nagy üzleti potenciállal, és immár magyar vonatkozással.","shortLead":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit...","id":"202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5e257-0c21-4035-8897-02a4c5804acb","keywords":null,"link":"/360/202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","timestamp":"2020. január. 03. 16:00","title":"Erről a magyar kft-ről Justin Biebernek is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]