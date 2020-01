Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy három százalékkal drágult a kőolaj a péntek reggeli kereskedésben a feszültté vált közel-keleti helyzet miatt, amely veszélybe sodorhatja a térségből származó biztonságos kőolajexportot.","shortLead":"Mintegy három százalékkal drágult a kőolaj a péntek reggeli kereskedésben a feszültté vált közel-keleti helyzet miatt...","id":"20200103_Szulejmani_megolese_utan_egybol_megindult_felfele_a_koolaj_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699321a-52cc-4c78-b1cf-05fd47f57db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Szulejmani_megolese_utan_egybol_megindult_felfele_a_koolaj_ara","timestamp":"2020. január. 03. 10:44","title":"Szulejmáni megölése után egyből megindult felfelé a kőolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","shortLead":"Egyre több ember betegszik meg az elektromos cigarettáktól, és a halálos áldozatok száma is nő. ","id":"20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af530397-26e6-4514-b1b5-27f0b842f006","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tiltas_mentas_gyumolcsos_ecigi_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. január. 02. 21:30","title":"Betiltják a mentás és a gyümölcsös e-cigit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","shortLead":"400 milliárd forint körüli összegű megbízásokat kaptak a leggazdagabb magyar cégei a tavalyi közbeszerzéseken.","id":"20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5914a76-d86f-4f1b-ad6f-f502bcc4ed25","keywords":null,"link":"/kkv/20200103_Meszaros_Lorinc_2019_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 03. 10:38","title":"Soha nem volt annyira jó éve Mészáros Lőrincnek, mint 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26","c_author":"Magyar Suzuki Zrt.","category":"brandcontent","description":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós közlekedésről, egy hibrid jármű az, amellyel a legtöbbet tehetjük a környezetért. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós...","id":"20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85054e0b-fc7d-4375-a65c-d3a2effb6b75","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","timestamp":"2020. január. 03. 11:30","title":"Így nem zavar sok vizet a Föld bolygónak – 8 érv, hogy miért érdemes hibridbe ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","shortLead":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","id":"20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882516b-f1bc-4479-a44c-efa20b528d77","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","timestamp":"2020. január. 02. 09:01","title":"147 menekültet tartóztattak fel újév napján Bács-Kiskunban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b0d517-22fb-4797-8242-92e7a2e48bce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább kilencen haltak meg az eső okozta áradásban.","shortLead":"Legalább kilencen haltak meg az eső okozta áradásban.","id":"20200101_Halalos_ozonviz_Jakartaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b0d517-22fb-4797-8242-92e7a2e48bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6365b2df-cfdf-4bc6-bf71-f83928911427","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Halalos_ozonviz_Jakartaban","timestamp":"2020. január. 01. 16:43","title":"Halálos özönvíz Jakartában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.","shortLead":"A férfi ellen emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.","id":"20200103_elfogtak_az_oroszlanyi_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6b1e3b-ebb8-473c-801e-da717ca31815","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_elfogtak_az_oroszlanyi_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 03. 11:31","title":"Elfogták az oroszlányi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5065f29-7fc2-4271-9894-fd485a7990b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olimpia és a foci-Eb évében rengeteg izgalom várható. Videós előrejelzés 2020 sporteseményeiről Horn Andrea és Gergely Márton tolmácsolásában. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb évében rengeteg izgalom várható. Videós előrejelzés 2020 sporteseményeiről Horn Andrea és...","id":"20200103_Mi_varhato_a_sportban_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5065f29-7fc2-4271-9894-fd485a7990b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03bcda-7f6d-402f-99e7-78f8010fe7f3","keywords":null,"link":"/360/20200103_Mi_varhato_a_sportban_2020ban","timestamp":"2020. január. 03. 13:00","title":"Kijut-e az Eb-re a válogatott, mit tud majd Hosszú Katinka az olimpián? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]