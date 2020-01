Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és Törökország novemberben megkötött biztonsági, valamint tengeri együttműködési megállapodását.","shortLead":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és...","id":"20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c62574f-d7c9-478f-a745-5fa1e723930d","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","timestamp":"2020. január. 04. 21:10","title":"Tovább mélyül Líbia belpolitikai válsága, hazaárulással vádolják a kormányfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f71963-0a8b-41e6-b113-b6a6abc1f518","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek nők, ami az utóbbi évtized legnagyobb előrelépését jelenti a nemi egyenlőség terén – számolt be róla két tanulmány, amelyek azonban megállapították, hogy a női filmesek aránya még mindig messze elmarad a várakozásoktól.","shortLead":"Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek...","id":"20200103_hollywood_noi_filmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f71963-0a8b-41e6-b113-b6a6abc1f518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff8c1d9-37c5-4c92-8bf0-2707e31849d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_hollywood_noi_filmes","timestamp":"2020. január. 03. 18:55","title":"Javult a női filmesek helyzete Hollywoodban, de bőven van még tennivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt, így kerülték el az ütközést. ","shortLead":"A sofőr nem vette észre időben a vadat, utasai szóltak neki, így az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt...","id":"20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e6570c-b204-44a9-a36d-4596391d037d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734f587d-0172-429b-a5ba-b2afabf8ac31","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Centiken_mult_hogy_nem_okozott_tragikus_balesetet_egy_szarvas","timestamp":"2020. január. 04. 21:28","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott tragikus balesetet egy szarvas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár nappal a műtét után arra ébredtek, hogy nem látnak. Ezt mondta az RTL Híradónak két szürkehályoggal műtött beteg, akiket még decemberben operáltak a Budaörsi Egészségügyi Központban. ","shortLead":"Pár nappal a műtét után arra ébredtek, hogy nem látnak. Ezt mondta az RTL Híradónak két szürkehályoggal műtött beteg...","id":"20200104_Nem_lattak_par_nappal_a_mutet_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137c8006-fb10-4acd-9b2d-18f3462c919c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Nem_lattak_par_nappal_a_mutet_utan","timestamp":"2020. január. 04. 21:26","title":"Nem láttak pár nappal a műtét után egy budaörsi centrum betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön, sőt még a bagdadi amerikai követséget ért támadás előtt született.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön...","id":"20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e05227-7976-4daa-9040-1a0301acb35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","timestamp":"2020. január. 04. 08:25","title":"WSJ: Pompeo még decemberben beszélte rá Trumpot Szulejmáni megölésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma Aktuál humoristáinak tanácsait. ","shortLead":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma...","id":"20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be258e81-e5fd-42aa-9959-cc31384b51a0","keywords":null,"link":"/360/20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 04. 19:00","title":"2Rule után Lőrinc Vuitton: Milyen márkát vegyen még Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]