Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön, sőt még a bagdadi amerikai követséget ért támadás előtt született.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön...","id":"20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e05227-7976-4daa-9040-1a0301acb35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","timestamp":"2020. január. 04. 08:25","title":"WSJ: Pompeo még decemberben beszélte rá Trumpot Szulejmáni megölésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61869270-4ed5-4da0-b841-788347b8ec29","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kínában az állam már szó nélkül megfigyeli az embereket, Európában pedig hamarosan önként fogják átadni az állampolgárok a róluk összegyűjthető információkat. A Corvinus Egyetem jövőkutatója, Rab Árpád szerint a digitális forradalom a teljes kontrollnak kedvez, de ettől lesz biztonságos a mindennapi életünk.","shortLead":"Kínában az állam már szó nélkül megfigyeli az embereket, Európában pedig hamarosan önként fogják átadni...","id":"202001__rab_arpad__informacios_tarsadalomrol_vilagkormanyrol__buborekban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61869270-4ed5-4da0-b841-788347b8ec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082748e6-3d0f-4a94-89c8-1c4bca2afaac","keywords":null,"link":"/360/202001__rab_arpad__informacios_tarsadalomrol_vilagkormanyrol__buborekban","timestamp":"2020. január. 04. 08:15","title":"A totális megfigyelés elkerülhetetlen, ha nyugodtan akarunk élni a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok az áramvezetékeket sem kímélik, épületek ezrei maradtak áram nélkül szombat este.","shortLead":"Több tucatra nőtt az Ausztrália egyre nagyobb részén emésztő bozóttűz miatt eltűntek száma, s mivel a lángok...","id":"20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39a46c4-a8c6-49ce-be2e-0d06716a3e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd96f36-feb1-4c3b-bb0e-225b80a8692f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Ezrek_toltik_vaksotetben_az_ejszakat_Ausztraliaban__egnek_az_aramvezetekek_is","timestamp":"2020. január. 04. 15:47","title":"Ezrek töltik vaksötétben az éjszakát Ausztráliában – égnek az áramvezetékek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e579e2-00ed-4065-a9d2-3d2d27f37bd0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ötletesen is lehet védeni a környezetet, ezt igazolja több olyan vállalkozás is, amelyre nem lehet ráfogni, hogy csak a pénzre hajt.","shortLead":"Ötletesen is lehet védeni a környezetet, ezt igazolja több olyan vállalkozás is, amelyre nem lehet ráfogni, hogy csak...","id":"202001_nem_kidobott_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e579e2-00ed-4065-a9d2-3d2d27f37bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01344d19-a78a-4ab5-aeed-16d1daef0f5c","keywords":null,"link":"/360/202001_nem_kidobott_penz","timestamp":"2020. január. 05. 09:00","title":"Azt jósolják a kávézaccból, hogy a pálmaolajnak befellegzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950","c_author":"HVG","category":"360","description":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki akváriumokban.","shortLead":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki...","id":"202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9fb6f9-3b96-4331-beb0-ca1804ec270f","keywords":null,"link":"/360/202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","timestamp":"2020. január. 05. 09:30","title":"Állami tőkealap is beszállt a magyar akvaristák nemzetközi bizniszébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","shortLead":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","id":"20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297fe6c9-781a-41c7-b27b-a370c6e46a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 11:28","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem megerősítése miatt történik ez.","shortLead":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem...","id":"20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3cae-cc58-483d-80d1-1481ec189107","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","timestamp":"2020. január. 03. 19:40","title":"Sok katonával találkozhat a hétvégén az utakon, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]