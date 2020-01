Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","shortLead":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","id":"20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed56f1d-40d4-4d1a-ad11-1eadc257e511","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","timestamp":"2020. január. 05. 18:30","title":"Újra összeállt a Nirvana három túlélő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","shortLead":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","id":"20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f714cdd1-f4bd-4baf-b0fe-efcaef5e42c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 06. 14:53","title":"Titokzatos vírus borzolja a kedélyeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három újonc, akik lehetetlen feladatokat vállaltak magukra.","shortLead":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három...","id":"202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85247b3-d7b1-454e-8304-63cdd6c74d37","keywords":null,"link":"/360/202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","timestamp":"2020. január. 06. 13:00","title":"Csatárok Ursula von der Leyen brüsszeli csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","shortLead":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","id":"20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798ad12-43c0-4126-aa99-b279b7389b55","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","timestamp":"2020. január. 05. 10:18","title":"Súlyos kibertámadás érte az osztrák külügy- és a belügyminisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak Magyarország ad majd otthont. Összeszedtük a legfontosabbakat.","shortLead":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak...","id":"20200105_sportesemenyek_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9021eaf-4392-439d-8e44-1b5dbb09c775","keywords":null,"link":"/sport/20200105_sportesemenyek_2020","timestamp":"2020. január. 05. 11:30","title":"Zászló, szotyi, duda, kávé - olyan év jön, amilyet rég nem láttunk már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8333632-eb08-4d3f-8706-9bb6f0f9cea3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A legjobb dráma kategória győzteseként Martin Scorsese maffia történetét, Az írt várják, Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywoodja, és a legtöbb jelölést szerző Házassági történet, Noah Baumbachtól sem marad elismerés nélkül, de az Élősködők is esélyes. Legalábbis a papírforma szerint.","shortLead":"A legjobb dráma kategória győzteseként Martin Scorsese maffia történetét, Az írt várják, Quentin Tarantino, Volt...","id":"20200105_Ma_adjak_at_a_Golden_Globedijakat_Hollywoodban__maffiatortenet_az_eselyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8333632-eb08-4d3f-8706-9bb6f0f9cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a899b-e30e-4890-a26c-de3c4b077e7c","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ma_adjak_at_a_Golden_Globedijakat_Hollywoodban__maffiatortenet_az_eselyes","timestamp":"2020. január. 05. 15:44","title":"Ma adják át a Golden Globe-díjakat Hollywoodban - maffiatörténet az esélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b5ab2-de84-4235-bf04-a6774dd52fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az biztos, hogy sokkal több zeneszerzőnő volt annál, mint ahányról hallottunk.","shortLead":"Az biztos, hogy sokkal több zeneszerzőnő volt annál, mint ahányról hallottunk.","id":"20200106_Kelle_ferfi_vagy_noi_zenerol_beszelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b5ab2-de84-4235-bf04-a6774dd52fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c67227a-7bcb-4f8e-aa61-ec81d1c31da2","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Kelle_ferfi_vagy_noi_zenerol_beszelni","timestamp":"2020. január. 06. 15:26","title":"Kell-e férfi- vagy női zenéről beszélni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c35a0-c376-438a-81ef-7395da0425aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt parancsnokát - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt...","id":"20200106_Johnson_Nem_fogjuk_siratni_Szulejmani_tabornokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05c35a0-c376-438a-81ef-7395da0425aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9487cae0-50c1-44b8-8d86-d812b11cfef4","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Johnson_Nem_fogjuk_siratni_Szulejmani_tabornokot","timestamp":"2020. január. 06. 06:51","title":"Johnson: Nem fogjuk siratni Szulejmáni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]