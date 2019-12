Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt firtató benchmark vizsgálatok. A legutóbbi sem hozott váratlan eredményt.","shortLead":"December elején mutatta be a Qualcomm a legújabb Snapdragon lapkakészletet. Azóta követik egymást a teljesítményt...","id":"20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817fa7d5-6f79-4fcc-8c5c-f5e0f1853741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953e7e7-e068-4829-94bf-1277d0c096ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_qualcomm_snapdragon_865_vs_apple_a13_bionic_processzor_geekbench_antutu","timestamp":"2019. december. 21. 14:03","title":"Összeengedték az új androidos szuperlapkát az Apple A13 Bionic chipjével – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó fellegvárának számító, északnyugati Idlíb tartományban nem állítják le az offenzívát - figyelmeztetett Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap este egy isztambuli díjátadó ünnepségen.","shortLead":"Az európai országok \"meg fogják érezni\" az újabb migránshullámot, ha a szíriai kormányerők a felkelők utolsó...","id":"20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac7f10c-b0cd-4d74-b3ff-7ee47da7011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73683e09-02b1-4eea-8b7e-b356aa94ea84","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Erdogan_ismet_migranshullammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2019. december. 22. 20:25","title":"Erdogan ismét migránshullámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára - közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és...","id":"20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92e8fdc-3f83-4f69-bbae-2c9f58bb742f","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","timestamp":"2019. december. 21. 10:36","title":"Drágul a lottó, de növekednek a nyeremények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von Humboldt.","shortLead":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von...","id":"20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ca2db-8f8b-456f-81b9-881b6da2b5d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. december. 22. 19:15","title":"A tudós, aki először ismerte fel a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet töltenek be a lelki jóllétben – hangsúlyozzák pszichológusok. Még akkor is, ha nem mindig könnyű meglátni a pozitívumot az ünnepek alatti rohanásban, a családi beszélgetésekben vagy a végeérhetetlen közös étkezésekben.","shortLead":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet...","id":"20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533cfa77-0b85-4df5-9add-5c8d9e1aae86","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","timestamp":"2019. december. 23. 08:15","title":"Élvezze ki – ezért hasznosak lelkileg a családi összejövetelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi becsléseknél magasabb, illetve összhangban áll a különféle hazai és nemzetközi várakozásokkal - olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében.","shortLead":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi...","id":"20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39571996-2c47-445c-a931-80e7838235d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","timestamp":"2019. december. 21. 13:34","title":"Derűlátó pénzügyminisztériumi előrejelzés a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgárt várnak.","shortLead":"Elnökválasztás kezdődött vasárnap Horvátországban: reggel hét órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, ahova valamivel...","id":"20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548ec3db-d79c-41df-8cc9-6cfcb867825e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c78a91c-34aa-4c28-9c4b-5bef3f68d87b","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Elnokot_valasztanak_a_horvatok","timestamp":"2019. december. 22. 08:20","title":"Elnököt választanak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Volt, ahol le kellett zárni a parkolót a sok vevő miatt.\r

","shortLead":"Volt, ahol le kellett zárni a parkolót a sok vevő miatt.\r

","id":"20191223_Megdolt_a_vasarloi_rekord_aranyvasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b26e7a-8a34-42b6-928f-e0a271f7ce9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Megdolt_a_vasarloi_rekord_aranyvasarnap","timestamp":"2019. december. 23. 06:14","title":"Megdőlt a vásárlói rekord aranyvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]