[{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás telefonokat is megajándékozná 5G-s lapkakészlettel.","shortLead":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás...","id":"20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae5c9c-1904-47cf-ac66-cb3be63a8be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 05. 08:03","title":"Nem minden 5G-s telefon lesz drága: bejelentették a Dimensity 800 lapkakészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","shortLead":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","id":"20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be30d33-7871-47b5-9074-244c8d0248e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","timestamp":"2020. január. 06. 05:51","title":"A kormány megszállta a parlamentet Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik. ","shortLead":"Andrassew Ivánra emlékezik január 14-én, kedden este 7-kor a Spinoza Házban a nevét viselő civil társaság és vendégeik...","id":"20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9795f4-89bb-4dc8-a37b-dc79d86be697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97055124-23b2-4bce-8048-cb1ecdb32f09","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Andrassewemlekest_a_Spinoza_Hazban","timestamp":"2020. január. 06. 14:47","title":"Andrassew-emlékest a Spinoza Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","shortLead":"Inkább száraz lesz az idő, a hideg hétkezdet után melegedésre lehet számítani.","id":"20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a33d9e2-043e-4d2a-b9c9-1eaeabec5d96","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Metszo_hideg_ho_nelkul__ez_var_rank_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 05. 15:09","title":"Metsző hideg, hó nélkül - ez vár ránk jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","shortLead":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","id":"20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d43bc-a2f2-4a3e-a867-e1a3e7d994a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","timestamp":"2020. január. 06. 05:15","title":"Kevesebb diák ment nyelvvizsgázni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. 