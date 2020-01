Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit kutatás szerint a maratonokon való részvétel jelentősen csökkenti az érrendszer öregedését. Az erről szóló tanulmányt a British Heart Foundation (BHF) tette közzé a Journal of the American College of Cardiology című szaklapban.","shortLead":"Egy brit kutatás szerint a maratonokon való részvétel jelentősen csökkenti az érrendszer öregedését. Az erről szóló...","id":"20200107_A_maratonfutas_negy_evvel_megfiatalitja_az_arteriakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fea4b99-6537-4705-94ba-cb1a47d7af60","keywords":null,"link":"/elet/20200107_A_maratonfutas_negy_evvel_megfiatalitja_az_arteriakat","timestamp":"2020. január. 07. 17:51","title":"A maratonfutás négy évvel megfiatalítja az artériákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","shortLead":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","id":"20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2318c-7c8b-47f1-b8dc-a3a3946d6fae","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","timestamp":"2020. január. 07. 17:16","title":"Jégréteg alakult ki a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","shortLead":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","id":"20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4889789-8d18-456e-ae24-30d9e0dec4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","timestamp":"2020. január. 07. 10:48","title":"Több százezer forinttal átvertek egy férfit, és még az ügyészség is megvádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további csapásokkal fenyegetnek. ","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további...","id":"20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79762b28-0e99-4b5d-b4e6-caa7a190bf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","timestamp":"2020. január. 08. 05:18","title":"Rakétatámadások Irakban: Irán gyorsan megtorolta Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyag jelenleg az oroszoknál a legolcsóbb, Izlandon pedig horror sokba kerül. ","shortLead":"Az üzemanyag jelenleg az oroszoknál a legolcsóbb, Izlandon pedig horror sokba kerül. ","id":"20200108_218_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_kozel_600_forint_egy_liter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e43165-58c6-40c9-aa9e-b7d3eaed7231","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_218_forint_a_legolcsobb_benzin_europaban_de_van_ahol_kozel_600_forint_egy_liter","timestamp":"2020. január. 08. 06:41","title":"218 forint a legolcsóbb benzin Európában, de van ahol közel 600 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt...","id":"20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f0fdde-13ff-4da4-8691-c40d0bdffecb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 17:30","title":"Radar360: Halottak a kémfőnök temetésén, saját jelölt nélkül maradt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal hatékonyabb a szabálytalankodók kiszűrése.","shortLead":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal...","id":"20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f86b9-2717-4110-9ca3-7887e066bef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","timestamp":"2020. január. 07. 15:15","title":"Mindenhol bevetik a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap alatt három német városban.","shortLead":"Csaknem egymillió euró kárt okozott egy német fiatalember azzal, hogy legkevesebb 642 autót karcolt össze pár hónap...","id":"20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c165f4-d8eb-40bd-8de7-3b77b5ced157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057c4202-da0d-4338-8fad-fad2dda86220","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_642_autot_karcolt_ossze_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2020. január. 08. 18:05","title":"642 autót karcolt össze egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]