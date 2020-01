Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág számára a bozóttűz. ","shortLead":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág...","id":"20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32384357-40c8-4a7b-abef-2e99ce75100f","keywords":null,"link":"/elet/20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. január. 07. 11:27","title":"25 ezer koala pusztulhatott el a tűzben a Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","id":"20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7614f94e-7c53-491b-a5ab-dbce2e935e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 10:33","title":"Elkészült az okosóra, ami tényleg mindent mér – mindent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4154-7307-4fb2-b14c-1ba3996d3f61","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Már kevésbé a vallási meggyőződés, inkább lelki vagy közösségi élmény utáni vágy hajtja a rekordszámban Compostela felé induló zarándokokat, akiket bezárt templomok és nyitott bárok várnak.","shortLead":"Már kevésbé a vallási meggyőződés, inkább lelki vagy közösségi élmény utáni vágy hajtja a rekordszámban Compostela felé...","id":"201951__telitett_el_camino__spiritualis_turizmus__coelhohatas__utkeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a4154-7307-4fb2-b14c-1ba3996d3f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e748baa1-a730-40e5-bb15-8553e22382ad","keywords":null,"link":"/360/201951__telitett_el_camino__spiritualis_turizmus__coelhohatas__utkeresok","timestamp":"2020. január. 07. 19:00","title":"Kólaautomata a mező közepén - egyre ritkább a tiszta El Camino-élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","shortLead":"Újabb szerződés került nyilvánosságra az előző fővárosi városvezetés idejéből.","id":"20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298d82d0-a348-438c-9558-71b3219560d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobb_millio_forintbol_allapitottak_meg_a_parkokba_pihenni_jarnak_az_emberek","timestamp":"2020. január. 07. 06:02","title":"Több millió forintból állapították meg: a parkokba pihenni járnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is választhatnak a vezeték nélküli fülhallgatót az Apple-től rendelő felhasználó. Persze csak óvatosan ezzel, nem mindegy ugyanis, mit árul el róla a töltőkapszulára tett kis jel.","shortLead":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is...","id":"20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa407-3cbf-493d-80f9-cf9a0cb27292","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","timestamp":"2020. január. 06. 14:03","title":"31 emoji ingyenes gravírozása közül választhat az, aki az Apple-től veszi az AirPods fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg, a keresésére indultak.\r

\r

","shortLead":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg...","id":"20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64933c8-951f-496e-b52b-1a2ec9a371c5","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","timestamp":"2020. január. 07. 08:49","title":"„Mindjárt ott leszek” – mondta Gesztesi a rá váró színésztársainak percekkel infarktusa előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"16 év óta először nem készül el a népszerű romániai jéghotel. Köszönjük, klímaváltozás!","shortLead":"16 év óta először nem készül el a népszerű romániai jéghotel. Köszönjük, klímaváltozás!","id":"20200107_enyhe_tel_jegszalloda_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3317bad1-6535-43f6-81dd-1750753ab869","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200107_enyhe_tel_jegszalloda_romania","timestamp":"2020. január. 07. 19:08","title":"Az enyhe tél miatt nem épül meg Románia egyetlen jégszállodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyelőre semmi konkrétum. Molnár Zsolt szerint azonban közös lista lesz.","shortLead":"De egyelőre semmi konkrétum. Molnár Zsolt szerint azonban közös lista lesz.","id":"20200107_Az_MSZPs_partigazgato_mar_arrol_beszel_2022ben_akar_Karacsony_Gergely_is_lehet_miniszterelnokjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73e047c-99cf-4cbb-b01c-1892413c4b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Az_MSZPs_partigazgato_mar_arrol_beszel_2022ben_akar_Karacsony_Gergely_is_lehet_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2020. január. 07. 09:17","title":"Az MSZP-s pártigazgató már arról beszél, 2022-ben akár Karácsony Gergely is lehet miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]