[{"available":true,"c_guid":"387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387b5bf8-d422-4400-87bb-ae3200a3ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d153bb-d390-4880-bc61-4bc3b93cfcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Marabu_Feknyuz_A_Bosszuallok_kalandjai","timestamp":"2020. január. 08. 20:10","title":"Marabu Féknyúz: A Bosszúállók kalandjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez szükséges nemzeti fejlődési stratégiát.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es...","id":"20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f69c0d-168d-49d6-b582-701606ee47e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","timestamp":"2020. január. 08. 20:20","title":"Döntött a kormány a klímapolitikai prioritásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","shortLead":"Az énekes eloszlatta az egészségével kapcsolatos spekulációkat.","id":"20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570c9a9a-5d1f-42d9-bd67-4973e9b7103c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6c303-2995-4a46-98b6-6fc5ad627871","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Lymekorral_kuzdott_Justin_Bieber","timestamp":"2020. január. 09. 08:23","title":"Lyme-kórral küzdött Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a38919-aeb1-4aa0-a136-79e103f84c26","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története legrosszabb Európa-bajnoki és világbajnoki szereplését produkálta a csapat Kim Rasmussennel, akit sportszerűtlen viselkedése miatt a nemzetközi szövetség felfüggesztett. ","shortLead":"Története legrosszabb Európa-bajnoki és világbajnoki szereplését produkálta a csapat Kim Rasmussennel, akit...","id":"20200107_Menesztettek_a_magyar_noi_kezilabdavalogatott_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a38919-aeb1-4aa0-a136-79e103f84c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1365c0-be74-47b5-b6ed-a2283e2fb3f6","keywords":null,"link":"/sport/20200107_Menesztettek_a_magyar_noi_kezilabdavalogatott_kapitanyat","timestamp":"2020. január. 07. 17:25","title":"Menesztették a magyar női kézilabda-válogatott kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU és a NATO a megfelelő választ kereste a közel-keleti válságra. Míg az unió vezető hatalmai a régen elúszott atomalkuba próbálnak életet lehelni, a NATO rászánta magát a részleges iraki csapatkivonásra. Az európai és a magyar diplomácia lehetőségeit Bartha Dániellel, a CEID euroatlanti elemzőközpont igazgatójával beszéltük át.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácskozásával zárul a hektikus brüsszeli válságértekezletek első fordulója, amelyben az EU...","id":"20200108_Europai_strategia_nem_letezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b36a625-7088-4da8-9f6e-02f61ec97965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa111f9-06de-48d3-b852-cf14957b1d74","keywords":null,"link":"/360/20200108_Europai_strategia_nem_letezik","timestamp":"2020. január. 08. 15:05","title":"Ha mélyül az ellentét Iránnal, Európában is megnő a terrorveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján – néhány renderelt kép és egy videó is készült.","shortLead":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján –...","id":"20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1ade-9887-4951-8644-67399bcab887","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","timestamp":"2020. január. 09. 09:03","title":"Így nézhet ki az új olcsó iPhone – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szocialista politikus várhatóan szerdán nevezi meg kormánya tagjait.","shortLead":"A szocialista politikus várhatóan szerdán nevezi meg kormánya tagjait.","id":"20200107_Pedro_Sanchez_lett_Spanyolorszag_miniszterelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c261a29b-36e5-450f-aadd-bbb63a70841a","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Pedro_Sanchez_lett_Spanyolorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2020. január. 07. 15:20","title":"Pedro Sánchez lett Spanyolország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]