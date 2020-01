Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters forrásai szerint elejét akarták venni annak, hogy a feszültség oly mértékben kiéleződjön, hogy kezelhetetlenné váljon.","shortLead":"A Reuters forrásai szerint elejét akarták venni annak, hogy a feszültség oly mértékben kiéleződjön...","id":"20200108_Iran_szandekosan_kerulhette_az_amerikai_aldozatokat_a_raketatamadaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9090fc8-f89c-4960-9ff5-19f19c08d5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_szandekosan_kerulhette_az_amerikai_aldozatokat_a_raketatamadaskor","timestamp":"2020. január. 08. 21:55","title":"Irán szándékosan kerülhette az amerikai áldozatokat a rakétatámadáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","shortLead":"A Jobbik új elnöke pedig Jakab Péter lesz nagy valószínűséggel.","id":"20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93099aa-195b-491f-875a-d69fb47c8eef","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Tizenhat_ev_utan_tavozik_a_Jobbik_partigazgatoja_helyere_a_mostani_elnok_kerulhet","timestamp":"2020. január. 09. 08:35","title":"Tizenhat év után távozik a Jobbik pártigazgatója, helyére a mostani elnök kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf62270-4e62-424d-bf89-738b21cf9140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Törökországnak hamarosan saját autómárkája lesz, a TOGG, amelyről egyre konkrétabb részleteket tudni.","shortLead":"Törökországnak hamarosan saját autómárkája lesz, a TOGG, amelyről egyre konkrétabb részleteket tudni.","id":"20200107_Ilyen_lesz_Erdogan_elektromos_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf62270-4e62-424d-bf89-738b21cf9140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08dcb01-7870-4d7b-be35-e3be119a48a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Ilyen_lesz_Erdogan_elektromos_autoja","timestamp":"2020. január. 07. 11:53","title":"Ilyen lesz Erdogan nemzeti villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d274ac50-60b3-4d3f-a6a6-3ec385f35e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly összesen 2201 segítségre szoruló állat kapott újabb esélyt az Fővárosi Állat- és Növénykertben.","shortLead":"Tavaly összesen 2201 segítségre szoruló állat kapott újabb esélyt az Fővárosi Állat- és Növénykertben.","id":"20200108_Tobb_mint_2000_allatot_mentettek_meg_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d274ac50-60b3-4d3f-a6a6-3ec385f35e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c704d097-1a9a-4329-8610-2dc57f0dac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Tobb_mint_2000_allatot_mentettek_meg_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2020. január. 08. 21:15","title":"Több mint 2000 állatot mentettek meg a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben, az eddigi legmagasabb szintre jutott.","shortLead":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben...","id":"20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8e657f-b728-4dfc-b2be-3a3c8fbcc171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","timestamp":"2020. január. 08. 21:44","title":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin úgy tűnik, víz van.","shortLead":"Jelentős felfedezésen van túl a NASA TESS nevű exobolygóvadász szondája. Talált egy ismeretlen planétát, amin...","id":"20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f58c63e-8158-448b-b09a-84e8ec0f4ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ae681-c958-4156-a461-bc9f877aacd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_toi_700_d_fold_meretu_bolygo_nasa","timestamp":"2020. január. 07. 17:12","title":"Találtak egy új, Föld-méretű bolygót, a lakható zónában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.","shortLead":"Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.","id":"20200109_nemzeti_alaptanterv_nat_atalakitas_bevezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa074b5-98b1-49c7-8482-b31dad6ccb31","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_nemzeti_alaptanterv_nat_atalakitas_bevezetes","timestamp":"2020. január. 09. 08:05","title":"Új tantárgy, több Wass Albert, Agatha Christie az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most viszont sok egyéb mellett az is kiderült, hogy Yoga 5G néven kell majd keresni.","shortLead":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most...","id":"20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f89226-ad7c-4220-9bb7-ea2a54a4717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","timestamp":"2020. január. 08. 08:03","title":"Az egy dolog, hogy a Lenovo új laptopja 24 órán át bírja egy feltöltéssel, de még 5G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]